Трасу до кордону частково перекриватимуть два дні

Через проведення Чемпіонату України з велоспорту на трасі Яворів-Грушів біля українсько-польського кордону два дні буде обмежений рух транспорту. Як повідомляє Яворівська міська рада, дорога від с. Лісок до кільця біля с. Грушів 1 вересня буде перекрита з 10:30 до 14:00, 2 вересня – з 9:30 до 14:00.

«В період обмеження руху перенаправлення транспортних засобів, які прямують до/з пункту пропуску "Грушів", здійснюватиметься об’їзною дорогою Яворів-Немирів-Грушів», – повідомили у Держприкордонслужбі України.

У неділю, 3 вересня, з 9:00 до 13:00 перекриють центр міста Яворова (пл. Ринок - вул. Львівська - вул. Шевченка - вул. Шептицького - вул.Франка - вул. Січових Стрільців).

За інформацією Львівської ОВА, у національних змаганнях з велоспорту визначать найкращих як серед професіоналів, так і серед аматорів. Зокрема, упродовж 1-3 вересня найкращих визначатимуть у межах чемпіонату України з велоспорту на шосе. А в неділю, 3 вересня, о 14:00 відбудеться благодійний веломарафон для всіх охочих Kormil Cycling Race.

На національному чемпіонаті виборюватимуть медалі у командній гонці, груповій гонці та гонці критеріум. 1 та 2 вересня стартуватимуть та фінішуватимуть велосипедисти у селі Лісок, 3 вересня — старт на площі Ринок у Яворові. Перегони, що розпочнуться у неділю о 14:00, стартуватимуть та фінішуватимуть на площі Ринок у Яворові, з розворотом у селі Нагачів. Загальна дистанція перегонів – 22 км.