Цієї неділі, 3 вересня, у Львові всьоме відбудеться півмарафон, який відбувається з 2016 року й був зупинений торік через повномасштабну війну. Дистанції забігів – 21 км, 5 км та 1,6 км. Цьогоріч марафон благодійний – частину коштів передадуть фонду «Незламні» для облаштування дитячої реабілітації. На час півмарафону частину вулиць перекриють для руху транспорту, тому частина громадського транспорту курсуватиме зі змінами.

Учасниками забігів також будуть наші воїни, які пройшли і проходять реабілітацію в центрі НЕЗЛАМНІ. Для них буде окрема, символічна дистанція. Зокрема, участь у заході візьме незламна Яна Степаненко, яка після протезування нещодавно повернулася з Америки до Львова.

Загалом у заході візьмуть участь близько 1800 учасників-аматорів та 65 спортсменів, адже в межах події відбудеться два чемпіонати України – на дистанціях 21 і 5 км. За їх результатами буде формуватися збірна України на Чемпіонат світу, що відбудеться 1 жовтня у Ризі. Також участь у марафоні візьмуть українські військові, які проходять реабілітацію в центрі «Незламні».

«Кілька років тому, коли на марафоні я побачив, що дистанцію на 21 км біжить хлопець на протезі, то був дуже подивований. Це великий приклад сили волі для багатьох. Сьогодні ми всі маємо розуміти, що з кожним днем маємо ставати сильнішими, щоб виграти нашу головну боротьбу. Тому заохочую всіх прийти і підтримати наших героїв на забігу», – зазначив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Під час марафону буде перекрито для руху транспорту частину центральних вулиць міста, а частина громадського транспорту курсуватиме зі змінами.

«Підготовчі роботи до марафону розпочнуться ще з суботи, 2 вересня, тому просп. Свободи, 12-28 вже з суботи і до неділі включно буде перекритий. Тролейбус №33 у суботу буде закорочений до ТЦ «Форум», а у неділю не курсуватиме. Автобусний маршрут №9, що зазвичай курсує через пр. Свободи, у суботу об’їжджатиме цей відрізок проспекту (від пам’ятника Тарасу Шевченку до оперного театру парна сторона), по вул. Підвальній і вул. Гнатюка. А у неділю через перекриття низки вулиць і просп Свободи зокрема, у між 7:00 та 13:00 год частина маршрутів громадського транспорту буде призупинена, закорочена чи курсуватиме зі змінами», – розповів керівник управління транспорту Орест Олеськів.

Перелік маршрутів, які у неділю курсуватимуть зі змінами, можна переглянути за посиланням.