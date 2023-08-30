Водій автобуса №53 з матюками вигнав з салону пасажирку

У Львові водій автобуса №53 з матюками вигнав з салону пасажирку. Відео інциденту оприлюднили у соцмережах 29 серпня. За даними очевидців, у дівчини була картка ЛеоКарт. У Львівській міськраді відреагували на цей випадок та повідомили, що водія відсторонять від роботи, а перевізник – компанія «Успіх БМ» проведе службову перевірку.

У вівторок, 29 серпня, у Telegram-каналі «Варти1» оприлюднили відео очевидців, які зняли поведінку водія автобуса №53 (пр. Червоної Калини – Галицьке перехрестя). На відео видно, як водій з матюками виганяє з салону автобуса дівчину. За даними очевидців, вона хотіла скористатись електронним квитком ЛеоКарт.

На відео присутня ненормативна лексика!

У Львівській міськраді відреагували на цей інцидент та повідомили, що приватний перевізник «Успіх БМ», який обслуговує цей маршрут, відсторонить водія від роботи і проведе службову перевірку, до якої будуть залучені і представники управління транспорту ЛМР. У компанії вже попросили вибачення за нетактовну поведінку водія.

«Така поведінка водія – неприпустима. Завтра ми почуємо його позицію. І, за результатами службової перевірки, буде прийняте рішення про доцільність роботи цього водія на міських маршрутах надалі», – зазначив керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.