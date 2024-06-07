Про відновлення руху поїзда повідомлять додатково

Через відключення світла на Тернопільщині скасували деякі приміські поїзди. Зокрема, тимчасово не їздитиме електричка Тернопіль – Підволочиськ. Про відновлення руху поїзда повідомлять додатково.

Електричка Тернопіль – Підволочиськ популярна серед тернополян, адже чимало людей добираються нею на дачні ділянки біля обласного центру. Однак через складну ситуацію в енергосистемі країни поїзд скасували, повідомили 7 червня в Підволочиській селищній раді.

В громаді додали, що поїзд скасовано починаючи з 7 червня в обидва напрямки:

№ 6205 Підволочиськ – Тернопіль 11:25 - 12:38;

№ 6206 Тернопіль – Підволочиськ 16:30 - 17:46.

Скасування також пов’язане з тим, що до з обласного центру до самого селища їздить не багато людей і запускати цей напрямок під час відключень електрики нерентабельно.

За інформацією ZAXID.NET переважно цією електричкою на дачі добираються жителі обласного центру. Однак дачні ділянки розташовані в межах 10-20 кілометрів від Тернополя, а до Підволочиська поїзд змушений проїжджати напівпустий більш як 40 кілометрів.

В «Укрзалізниці» пояснили, що такий крок є вимушеним. «Залізничники тимчасово вносять зміни до графіка руху приміських електропоїздів: упродовж червня тимчасово корегуються графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні. Тобто деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут. При покращенні ситуації рух приміських електропоїздів буде відновлено», – пояснили в «Укрзалізниці».

Варто зауважити, що зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно.