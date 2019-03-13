Через виплату субсидій готівкою у відділеннях «Ощадбанку» на Львівщині виникли черги

Монетизовані субсидії через «Ощадбанк» за попередніми даними мають отримати 60 тисяч мешканців Львівщини

У вівторок, 12 березня, розпочалися виплати монетизованих субсидій через «Ощадбанк». Значна частина субсидіантів прагнула отримати гроші у перший день, тож на Львівщині у багатьох відділеннях банку виник ажіотаж й утворилися черги, особливо у районних центрах. Люди побоюються, що грошей може не вистачити на всіх.

«Ці побоювання безпідставні. Кінцевої дати, до якої слід отримати гроші, нема, тобто субсидіант може отримати їх будь-коли у зручний для нього час і у найближчому відділенні «Ощадбанку», - повідомив ZAXID.NET заступник начальника з роздрібного бізнесу львівської філії «Ощадбанку» Ярослав Євстахевич.

Загалом на Львівщині субсидії отримує понад 206 тисяч родин. Пенсіонерам монетизовані субсидії розпочали виплачувати 4 березня і виплачують їх разом з пенсіями у тих банках, де вони отримують пенсії або через «Укрпошту». Решта субсидіантів отримають готівкові кошти через «Ощадбанк». За попередніми розрахунками у банку мають отримати гроші на оплату житлово-комунальних послуг 60 тисяч субсидіантів Львівщини. Середня сума виплат – 2000 – 2600 грн.

Тим субсидіантам, які є клієнтами «Ощадбанку» (їх є 15 тисяч) гроші відразу 12 березня перерахували на картку. Іншим видають перекази і оформляють картки. Для отримання переказу субсидіант повинен пред’явити паспорт та ідентифікаційний код.

«У перший день видачі монетизованих субсидій працівники банку видали майже 1100 переказів на суму 1,6 млн грн і оформили близько 600 карток. На 11:00 13 березня вже видано 734 перекази на 1 млн 700 тис. грн. Щоб людям зайвий раз не стояти у черзі, ми видаємо перекази і відразу пропонуємо оформити картку, адже гроші на оплату житлово-комунальних послуг вони отримуватимуть і у квітні, травні. Черги є ситуативні. Думаю, до кінця тижня вони зникнуть, коли спрацює «сарафанне радіо» і люди зрозуміють, що гроші видають, їх вистачить для всіх і отримати їх можна у будь-який час», - каже Ярослав Євстахевич.

В одному з львівських відділень «Ощадбанку» люди стоять у черзі на виплату субсидій готівкою (фото ZAXID.NET)

Аби уникнути черг, працівники «Ощадбанку» радять субсидіантам зателефонувати у кол-центр за номером 0 800 210 800. Працівники кол-центру зареєструють субсидіанта на сайті, порадять у якому відділенні найзручніше отримати гроші (залежно від місця проживання) і визначать годину, на яку треба підійти. На видачу переказів і оформлення картки відводиться приблизно 15 хвилин. У Львові працює 67 відділень «Ощадбанку», в області – 250.

Черги, за словами працівників банку, виникають через те, що приходять люди, які не зареєстровані, але хочуть отримати гроші у цей же день. Але вже 13 березня, за словами Ярослава Євстахевича, черг стало менше.

Працівники «Ощадбанку» запевняють, що якщо хтось із субсидіантів не має змоги отримати гроші зараз (хтось потрапив до лікарні, хтось у поїздці тощо), вони можуть не хвилюватися: їхня монетизована субсидія не пропаде і вони зможуть отримати її у зручний для них час.