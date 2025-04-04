В «Ягодині» митники вилучили 29 тонн сосни невідомого походження

Волинські митники зупинили дві вантажівки, які намагались вивезти з України 29 тонн сосни невідомого походження. Порушників виявили на пункті пропуску «Ягодин». Про це повідомила 4 квітня пресслужба Волинської митниці.

«Митники виявили понад 35 тонн соснових кілків, які перевозили у двох вантажівках до покупців з країн Балтії. Фахова експертиза підтвердила різницю між завантаженою у транспортні засоби та підтвердженою сертифікатами про походження деревиною вагою майже 29 тонн. ЇЇ вартість оцінюється у понад 280 тис. грн», – зазначають митники.

Уся непідтверджену продукцію тимчасово вилучили за протоколами про порушення митних правил. Їх склали за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу. Обидва власники вантажів виявили бажання укласти мирові угоди про припинення провадження у справі шляхом компромісу.