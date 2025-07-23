Пісковоз влетів у яму на дорозі, розвірвав колесо та перекинувся

Дорога місцевого значення Давидів – Товщів – Бібрка на Львівщині перебуває в аварійному стані. Дорогою користуються місцеві мешканці, їздить громадський транспорт та вантажівки з піщаного кар’єру. 21 липня через ями на цій дорозі у селі Лопушна перекинувся пісковоз транпортної компанії «Транс-сервіс-1», водія госпіталізували. У Львівській ОВА кажуть, що латають ями там кожного року, а вплинути на місцевих бізнесменів, які її розбивають вантажівками, не можуть.

Дорога Давидів – Товщів – Бібрка має протяжність 24 км. Як розповідають мешканці, щодня дорогою їздять великі вантажівки з розташованого неподалік Велико-Глібовецького піщаного ка’єру, не зважаючи на те, що вона не пристосована до таких навантажень. Днями один із пісковозів потрапив у ДТП у селі Лопушна.

За даними поліції Львівщини, близько 17:00 водій DAF з напівпричепом, рухаючись у напрямку міста Пустомити, не впорався з керуванням, внаслідок чого вантажівка перекинулася. У результаті результаті ДТП 63-річного водія, мешканця Львова, госпіталізували в лікарню.

Місцеві мешканці надали ZAXID.NET фото з місця аварії та розповіли про стан дороги.

ДТП з піскокозом у селі Лопушна Бібрської громади (фото очевидців)

Підприємець, власник ранчо «Скарбова гора» у селі Лопушна Остап Лунь розповів, що аварійна яма, де сталася ДТП, є на дорозі біля ранчо.

«Нема такого дня, щоб там не розірвало колесо якомусь автомобілю. Кожен день щось таке трапляється. Ми є свідками усіх аварійних ситуацій. Неодноразово надавали допомогу водіям, авто яких були учасниками ДТП у цьому місці», – каже Остап Лунь.

Ями на дорозі латали минулого року, однак зараз вона знову перебуває в аварійному стані. Він розповів, що про аварійний стан дороги інформував патрульну поліцію Львівщини, яка повідомила, що скерувала дані в обласний департамент.

«Там безперервно їздять пісковози з Великих Глібович до Львова, таким чином вони оминають ваговий контроль. Дорога місцевого значення, що не призначена для великогабаритного важковагового транспорту», – додає Остап Лунь.

Дорога перебуває на балансі Львівської ОВА. Директор департаменту дорожнього господарства ЛОВА Орест Шуліковський, який також є депутатом Бібрської міськради від партії «Слуга народу», поінформований про аварійний стан та проблему із вантажівками, які її розбивають.

«Дорога Давидів-Товщів-Бібрка ремонтується кожного року. Цей рік не виняток. Вона є у планах завдань підрядної організації. Але в силу певних обставин, браку працівників підрядних організацій та через погодні умови, роботи ще не виконані. Планується ямковий ремонт на аварійно небезпечних ділянках», – розповів Орест Шуліковський ZAXID.NET.

З його слів, гроші на ремонт передбачені в межах 300 млн грн, виділених з обласного бюджету на поточні ремонти доріг Львівщини у 2025 році. Загалом на балансі в області понад 6,3 тис. км місцевих доріг.

«Це дуже маленький ресурс. Його розподіляємо на найбільш аварійно небезпечні ділянки», – додав посадовець.

За словами Ореста Шуліковського, бракує механізмів контролю, щоб не допускати руйнування дороги багатотонними вантажівками.

«Допустиме навантаження на дороги місцевого значення – 24 тонни. Механізмів, як це проконтролювати, покарати водіїв в нас як департаменту немає», – запевняє Орест Шуліковський, зазначивши, що водії знаходять способи уникнути відповідальності.

«Заїжджає на кар’єр автомобіль, завантажує понаднормову масу, у товарно-транспортні накладні вписує вагу 8 тонн. Патрульна поліція зупиняє, а в нього в документах все гаразд. Щоб перевірити достовірність, потрібно транспортувати до ваги. Відповідно до законодавства, не дозволено везти автомобіль на зважування на відстань понад 50 км», – пояснив він.

ZAXID.NET зателефонував у ТзОВ «Торгово-видобувна компанія "Львівський мехсклозавод"» (Lviv Quartz), яке працює на Велико-Глібовицькому кар’єрі. Там запевнили, що пісковоз, який потрапив у ДТП в Лопушній, їм не належить. Проблему із експлуатацією місцевої дороги на підприємстві коментувати відмовилися. За інформацією на сайті компанії, продуктивність піщаного кар’єру становить 200 тис. м3 піску в рік.

Директор та юрист транспортної компанії «Транс-сервіс-1», чия вантажівка перекинулася в Лопушній 21 липня, запевняють, що використовують дорогу у випадках, коли цього потребує логістика. З їхніх слів, обмежувальних знаків для проїзду вантажівок там немає.

«Знаку, який обмежує проїзд вантажних автомобілів, на цій дорозі немає. Відповідно, якщо в нас є замовлення, наприклад, на Жирівку, то нам їхати довкола буде нелогічно. Економіка перевезення залежить від кілометражу, тому шукаємо найбільш оптимальні маршрути. Якщо би було замовлення в інший бік, наприклад, до Винників, то, звичайно, ми б використовували іншу дорогу», – каже юрист Андрій Кохан. З його слів, дорогою користуються вантажівки інших компаній та лісовози.

Представники компанії вважають, що дорога, яка перебуває на балансі ЛОВА, утримується неналежно. «Бізнес сплачує податки в державний і в місцевий бюджети, за рахунок податків мають ремонтуватися дороги. А хто сказав, що ця дорога була відремонтована якісно?!», – вважає директор Мар’ян Мацько.