Депутатська комісія ЛОР провела виїзне засідання на об'їзній дорозі Городка

На об’їзній дорозі міста Городок на Львівщині, що веде до пункту пропуску Шегині-Медика та перебуває в аварійному стані, проведуть ямковий ремонт. Городоцька міська рада виділить на ці потреби 500 тис. грн. Про це йшлося під час виїзного засідання профільної депутатської комісії Львівської облради, департаменту дорожнього господарства ЛОВА та місцевих посадовців.

Як повідомили у вівторок, 22 липня, у Львівській облраді, учасники виїзного засідання констатували, що об’їзна дорога Городка перебуває в аварійному стані та потребує негайного ремонту. Наразі йдеться про ямковий ремонт.

«Ми повинні системно й оперативно спрямовувати фінансування на ремонт об’єктів, які мають стратегічне значення. Об’їзна дорога Городка – одна з таких», – наголосив заступник голови комісії з питань інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу ЛОР Тарас Подвірний.

За словами директора департаменту дорожнього господарства ЛОВА Ореста Шуліковського, дорога досі не введена в експлуатацію, а тому можливе лише усунення аварійних ділянок.

Міський голова Городка Володимир Ременяк розповів, що наступного тижня з міського бюджету виділять 500 тис. грн на ямковий ремонт об’їзної.

Комісія також звернулася до ЛОВА про виділення додаткових коштів із резервного фонду або за рахунок перевиконання обласного бюджету на протиаварійні роботи цієї дороги.

«Під час огляду об’їзної дороги ми пересвідчилися, що окремі ділянки є в критичному стані – це створює загрозу для учасників дорожнього руху. Тому комісія наполягає не лише на ремонті, але й на терміновому встановленні дорожніх знаків обмеження швидкості на найбільш небезпечних відрізках», – додав Тарас Подвірний.

Об'їзна дорога Городка перебуває в аварійному стані (фото Захара Миляника)

Заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Руслан Станіщук підтвердив, що черговий етап усунення аварійності розпочнеться вже найближчим часом.

У Службі відновлення уточнили ZAXID.NET, що у 2025 році ямковий ремонт на дорозі М-11-01 Південний об’їзд м. Городок в межах експлуатаційного утримання провели на суму 3,3 млн грн. Ями латали гарячим асфальтобетоном та ін’єкційно-струменевим методом. Ремонтні роботи виконує підрядна організація ТОВ «Шляховик-Т» в межах договору на поточний ремонт та експлуатаційне утримання.

У Службі відновлення додали, що ці роботи наразі неоплачені через відсутність коштів з держбюджету. Для завершення ямкового ремонту та нанесення дорожньої розмітки потрібно ще близько 2 млн грн.