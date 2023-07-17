У вівторок, 18 липня, на вул. Вернадського і Володимира Великого у Львові розпочнуть заміну теплових мереж. Через це 40 будинків будуть без гарячої води до 2-8 серпня.

«Готуємося до нового опалювального сезону. Практично у кожному районі міста тривають роботи із заміни зношених теплових мереж. Завтра розпочинаємо роботи із заміни теплової мережі на двох об’єктах. Перший – заміна мережі 1977 року від ЦТП на вул. Володимира Великого, 83. Мали на ній часті пориви через її критичний стан. Тут будемо міняти 100 м трубопроводів. Також від завтра проводитимемо заміну теплової мережі від ЦТП на вул. Вернадського, 16. На цьому об’єкті будемо міняти 138 м трубопроводу. Ця мережа теж вже зношена, експлуатується з 1990 року», – розповіли у «Львівтеплоенерго».

Ремонтні роботи на вул. Володимира Великого триватимуть до 2 серпня. На час робіт без водопостачання будуть будинки за адресами:

вул. Володимира Великого, 83, 85, 85а, 89, 91, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113;

вул. Симоненка, 1, 3.

ДНЗ «Левеня» на вул. Володимира Великого, 87а.

Через роботи на вул. Вернадського, 16, які триватимуть до 8 серпня, без водопостачання будуть будинки за адресами:

вул. Вернадського, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40;

вул. Драгана, 1, 17, 19, 21;

вул. М. Гориня, 39;

пр. Червоної Калини, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114.

СШ №13 на вул. Драгана, 7.

ЛМКП «Львівтеплоенерго» просить вибачення за тимчасові незручності.