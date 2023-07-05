Нацкомісія скасувала зростання тарифів 3 липня

До кінця війни Росії проти України тарифи на постачання та відведення води в країні не будуть, попри рішення регулятора комунальних послуг. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у середу, 5 липня, в ефірі телемарафону.

За його словами, Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг є незалежним органом, який встановлює ціни на енергію та водопостачання. Водночас в умовах війни, на думку Дениса Шмигаля, потрібно діяти як одне ціле.

«Так, як і тарифи на тепло і гарячу воду, я впевнений, що в Україні до кінця воєнних дій не потрібно покладати на людей додатковий тягар. Це той компроміс, який місцеві бюджети можуть взяти на себе», – заявив Денис Шмигаль.

Прем'єр уточнив, що місцеві бюджети накопичили на своїх рахунках понад 150 млрд грн. Відтак, вони зможуть профінансувати місцеві водоканали без підвищення тарифів.

Нагадаємо, 1 липня Національна комісія погодила підвищення тарифів на воду приблизно на 32%. Поти підвищення цін висловилися Денис Шмигаль та Володимир Зеленський, через що регулятор 3 липня скасував свою постанову.