Денис Шмигаль заявив, що тарифи на воду будуть незмінними до кінця війни
Підіймати тарифи на водопостачання та водовідведення не будуть попри рішення регулятора
До кінця війни Росії проти України тарифи на постачання та відведення води в країні не будуть, попри рішення регулятора комунальних послуг. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у середу, 5 липня, в ефірі телемарафону.
За його словами, Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг є незалежним органом, який встановлює ціни на енергію та водопостачання. Водночас в умовах війни, на думку Дениса Шмигаля, потрібно діяти як одне ціле.
«Так, як і тарифи на тепло і гарячу воду, я впевнений, що в Україні до кінця воєнних дій не потрібно покладати на людей додатковий тягар. Це той компроміс, який місцеві бюджети можуть взяти на себе», – заявив Денис Шмигаль.
Прем'єр уточнив, що місцеві бюджети накопичили на своїх рахунках понад 150 млрд грн. Відтак, вони зможуть профінансувати місцеві водоканали без підвищення тарифів.
Нагадаємо, 1 липня Національна комісія погодила підвищення тарифів на воду приблизно на 32%. Поти підвищення цін висловилися Денис Шмигаль та Володимир Зеленський, через що регулятор 3 липня скасував свою постанову.