Вид на Дніпро та Батьківщину-Мати у Києві

24 серпня 2025 року українці святкують уже 34-ту річницю проголошення незалежності України. Напередодні свята пропонуємо пригадати цікаві історичні факти, які ви могли навіть і не знати.

Спершу День Незалежності святкували не 24 серпня, а 16 липня – саме у цей день у 1990 році Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України.

24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення Незалежності України. Чернетку Акта Левко Лук’яненко і Леонтій Сандуляк написали у звичайному шкільному зошиті вранці 23 серпня. Для документа обрали визначення «акт», бо слово «закон» здавалось надто буденним і натякало на багаторазову дію.

На історичному документі про державний суверенітет України депутати залишали написи: «Слава Україні», «Ще не вмерла і не вмре», «Від сьогодні – будьмо».

Левко Лук’яненко після ухвалення у Верховній Раді Акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Фото: Павло Пащенко

Після завершення позачергового засідання 24 серпня 1991 року опозиціонери виконали гімн Українських Січових стрільців біля трибуни, який підхопили мітингувальники на вулиці.

Прапор України внесли до парламенту 24 серпня 1991 року (фото Єфрема Лукацького)

За пропозицією В’ячеслава Чорновола до зали Верховної Ради внесли синьо-жовтий прапор, який пізніше підняли над парламентом. 28 січня 1992 року його офіційно затвердили як державний прапор України. День прапора святкують 23 серпня – напередодні Дня Незалежності.

Бюлетень для голосування на Всеукраїнському референдумі (клікніть для збільшення)

Польща стала однією з перших держав, які визнали незалежність України. Вона зробила це 2 грудня 1991 року – на наступний день після проведення Всеукраїнського референдуму. До Польщі долучались й інші країни, а після визнання незалежності України США їх кількість стрімко зростала.

Першим президентом незалежної України був Леонід Кравчук. За часів його президенства військових парадів в Україні не проводили. Кравчук вважав, що потрібно демонструвати «мирну силу», а не військову.

Перший військовий парад з нагоди Дня Незалежності провели за президенства Леоніда Кучми у 1994 році – центром Києва пройшли військові. Вперше військовий парад із легкою наземною технікою пройшов у 1998 році, а ще через рік була залучена авіація.

Військові паради є одним з атрибутів святкування Дня Незалежності України, але під час повномасштабної війни їх не проводять. На Хрещатику в Києві натомість влаштували «парад» знищеної російської військової техніки.

У 2022 році на Хрещатику в Києві влаштували «парад» знищеної російської військової техніки (фото Дмитра Ларіна «УП»)

Зараз українські військові відстоюють незалежність країни на полі бою, стримуючи окупантів. Гучних святкувань в країні наразі не проводять, але з нагоди Дня Незалежності у різних містах України відбудуться концерти та благодійні заходи, на яких, зокрема, збиратимуть донати для військових.