На Хрещатику влаштували «парад» знищеної російської військової техніки. Фото дня
Фото — Ольга Гринько, 0 0
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У центрі Києва представили знищену російську військову техніку. На Хрещатик вивезли знищену та вже заіржавілу російську техніку. Тут представлені розбиті й заіржавілі танки, бронемашини та інша техніка. Також відео своєрідного «параду» у Twitter опублікував журналіст Олексій Сорокін.
Нагадаємо, що раніше виставку знищеної російської техніки влаштували у Львові. Також такий показ відбувся у Варшаві. А влада Берліна не дала згоди на таку виставку.
фото Дмитра Ларіна «УП»
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