У центрі Києва представили знищену російську військову техніку. На Хрещатик вивезли знищену та вже заіржавілу російську техніку. Тут представлені розбиті й заіржавілі танки, бронемашини та інша техніка. Також відео своєрідного «параду» у Twitter опублікував журналіст Олексій Сорокін.

Нагадаємо, що раніше виставку знищеної російської техніки влаштували у Львові. Також такий показ відбувся у Варшаві. А влада Берліна не дала згоди на таку виставку.

фото Дмитра Ларіна «УП»