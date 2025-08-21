Українці святкуватимуть 34-річницю Дня Незалежності у неділю, 24 серпня. Це свято є особливим у часи, коли ми продовжуємо виборювати своє право на незалежність та захищаємо Батьківщину від окупантів. У ці дні традиційно у Львові вшановуватимуть пам'ять загиблих Героїв та збиратимуть донати для допомоги нашим захисникам та захисницям.

ZAXID.NET уклав підбірку святкових заходів у Львові та біля міста із 22 по 24 серпня: концерти, лекції, ярмарок тощо.

22 серпня, п’ятниця

О 18:00 на території Меморіалу Героїв Небесної Сотні у Львові відбудеться лекція письменниці Оксани Забужко – «”Незалежність – і що завтра?” Культура і безпека». Деталі.

О 18:30 у Митрополичих садах відбудеться концерт – лунатимуть світові хіти у виконанні BigShow Orchestra. Деталі та квитки.

23 серпня, субота

О 19:00 у День прапора гурт Kozak System виступить на території !FESTrepublic. Деталі.

О 19:00 на сцені Malevich Concert Arena у Львові прозвучать найвідоміші композиції Оззі Осборна та Black Sabbath у межах великого Ozzy Osbourne Tribute Show. Деталі.

О 21:00 у Львівському органному залі при свічках звучатимуть блискучі й проникливі твори світової органної класики. Деталі та квитки.

23 та 24 серпня на стадіоні «Сокіл» у Сокільниках відбудеться благодійний концерт на підтримку ветеранів. Концерт є частиною BeStrong Games 2025 – національних адаптивних змагань для ветеранів війни. Деталі.

24 серпня, неділя

У парку імені Івана Франка у центрі Львова об 11:00 відбудеться ярмарок «Тлум&Крам» у трьох форматах: барахолка, артсейл (простір мистецтва) та алея свідомих брендів (популяризують життя у стилі zero-waste і тд). Деталі.

О 12:00 у Палаці Потоцький відбудеться на лекція-презентація «Військова еліта у боротьбі за незалежність України»: хто формував військові еліти нашого краю від княжих часів і до сьогодення, яку роль вони відігравали у правлячих класах та як впливали на державотворення України. Деталі та квитки.

«Шевченківський гай» кличе на український фанк. О 17:00 буде лекторій, а о 19:00 концерт. У програмі живе звучання легендарних хітів українських ВІА, історії учасників про те, як творився феномен української музики 60-80х років. Музики, під яку потайки пританцьовували наші батьки. Запрошені гості: Валерій Вітер (ВІА «Кобза») та Віктор Морозов (ВІА «Смерічка», ВІА «Арніка»). Ведучий – Богдан Іванусь. Дрес-код: етно-кежуал. Деталі та вартість квитків.

О 17:00 до у Львівській національній філармонії хорова капела «Дударик» презентує концертну програму «Непереможні». У програмі концерту звучатимуть перлини козацької, стрілецької та повстанської пісні, дрібка жовнірських, любовних та авторських творів і звичайно ж премʼєра пісень гетьмана Івана Мазепи та Данила (Дмитра) Туптала доби українського бароко. Деталі та вартість квитків.

О 18:00 у рамках Фестивалю Параджанова на Левандівці відбудеться концерт з нагоди Дня Незалежності. Деталі.

О 19:00 на території !FESTrepublic з сольним концертом виступить Артем Пивоваров. Квитки та деталі.

О 18:00 ​в Emily Resort під Львовом святкуватимуть День Незалежності з Павлом Зібровим, Степаном Гігою, Budchuk​. Квитки та деталі.

О 18:00 у театрі Леся Курбаса відбудеться благодійний концерт-дійство «Пісні українського лісу» – це магія давніх українських народних пісень переплетених у діалозі двох актрис та співачок – Наталії Рибки-Пархоменко та Марії Онещак у супроводі стародавніх музичних інструментів. Деталі та квитки.

О 19:00 Львівський органний зал представляє вечір нової української музики. Академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії під дириґуванням Івана Остаповича виконає світову премʼєру симфонії Сергія Пілютікова «Та, що танцює з вітром», а також премʼєру Фортепіанного концерту Борислава Стронька «Печера Платона». Деталі та квитки.