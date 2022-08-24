«Поки кохаєм до нестями іще не скоро наш кінець»
Найзворушливіші привітання з Днем Незалежності УкраїниОлександра Бодняк, 0
фото армія.inform
31 рік тому Україна проголосила Незалежність. Сьогодні ми дорожимо Нею як ніколи, адже вже 6 місяців боремося за її збереження проти столітнього ворога – Росії. І завдяки кожному українцю та кожному другові України ми знаємо, що переможемо і святкуватимемо Незалежність у радості ще сотні років, а Росія – зникне.
ZAXID.NET зібрав найзворушливіші привітання із нашим найбільшим святом. З Днем Незалежності, українці!
Від президента
«24 лютого нам казали: "У вас немає шансів", 24 серпня ми кажемо: "З Днем Незалежності, Україно!», – так розпочав своє звернення президент Володимир Зеленський.
Це 18-хвилинне привітання розчулило кожного, хто його подивився. Особливо зворушує дівчинка із минулорічного відео до Дня Незалежності – та, яка вибігла з квітами до військових під час параду в Києві. У цьогорічному продовженні дівчинка ходить поміж людьми і дивиться на наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну та супроводжує українських військових, які стали на захист своєї Батьківщини. Кадри з дівчинкою – із 6-ї хвилини відео, але радимо подивитися повністю.
Від військових
Бійці полку «Азов» записали відео до Дня Незалежності України на острові Хортиця.
«Ми впевнені, цю часову петлю з вандальських набігів Москви на сучасний світ судилося розірвати саме нам – українцям», – ідеться у зверненні.
«Тепер "Азов" – у кожному з нас! Тепер "Азов" – це вся Україна: одна, єдина і соборна», – додають воїни.
Десантники і десантниці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади у своєму відеопривітанні до українців нагадують:
Я єсть народ,
Якого правди сила
Ніким звойована ще не була.
Яка біда мене,
Яка чума косила! –
А сила знову розцвіла.
«Я єсть народ, якого Правди сила— Yurii Kochevenko (@Kochevenko) August 24, 2022
ніким звойована ще не була…»
З Днем Незалежності країна нескорених!
Фронтове вітання від воїнів десантників 95 окремої десантно-штурмової бригади #ЗСУ #ДШВ #95ОДШБр #StandWithUkraine #IndependenceDayUkraine pic.twitter.com/tdJcYhPA75
Від волонтерів
«Цей день нам нагадує, за що ми боремося, за що втрачаємо і за що не здаємося», – кажуть у відеозверненні до Дня Незалежності України херсонські волонтери.
Разом із командою нашого волонтерського центру зробили привітання із Днем Незалежності!— ХерсON (@Khers_ON) August 24, 2022
P.S. Підтримати нашу діяльність можна за посиланням https://t.co/tQivNHwoYF pic.twitter.com/1Fq0Y0Oj7N
Від друзів
Із Днем Незалежності Україну сьогодні привітали і президент США Джозеф Байден (не лише на словах, а й новим пакетом військової допомоги), і президент Польщі Анджей Дуда, і президент Франції Емануель Макрон, і голова НАТО Йенс Столтенберг, і, звісно ж, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, який несподівано приїхав до Києва, і навіть канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Та найбільш зворушливими були привітання від шотландських гвардійців, посолки США в Україні та від МЗС Естонії.
Оркестр перших виконав пісню гурту «Калуш» «Стефанія», що цьогоріч перемогла у Євробаченні.
The orchestra of the Scottish Guard congratulated Ukrainians on Independence Day with the song "Stephania" (this year's Eurovision winner) of the Ukrainian band Kalush Orchestra. pic.twitter.com/v6qau8qSbp— Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) August 24, 2022
Пані посол у привітанні згадала про новий український символізм – і показала букет з бавовною.
Креативні привітання продовжуються: Посол Великої Британії в Україні звернулась до українців із букетом із бавовною pic.twitter.com/DRBdm9zl4B— Irina (@IrinaOma16) August 24, 2022
А естонські друзі заспівали українську пісню.
Exactly months ago we woke up ready to celebrate the independence day of . Instead there was a war in Europe.— Estonian MFA | #StandWithUkraine (@MFAestonia) August 24, 2022
Today we woke up more unified, stronger and determined because we are united by a common cause.
must win!
Happy Independence Day Ukraine!#StandforFreedom pic.twitter.com/SHz892rm8G
Від міжнародних компаній
Першою українців привітала компанія Google своїм дудлом.
А от розчулила до сліз компанія Brickmania Toys, що випускає кастомні набори Lego, серед яких і присвячені ЗСУ. Зворушливий мультик із українськими військовими супроводжується виконанням Гімну України.
#Brickmania is proud to present a tribute to the brave people of #Ukraine as well as a celebration of #IndependenceDayofUkraine and our Ukraine benefit lineup! Slava Ukraini! pic.twitter.com/Au7FZMaFgV— Brickmania Toys (@brickmaniatoys) August 23, 2022
Від музикантів
Олег Скрипка та Олег Бондар у День Незалежності України представили пісню «Воля», присвячену великому народові – українцям.
Від України
«Український прапор гордо розвивається в усьому світі. Не тому, що ми конкуруємо зі світом, а тому, що ми надихнули світ на найвищу цінність – свободу», – ідеться в привітанні в офіційному акаунті України у Twitter.
Today, we celebrate Ukraine’s Independence Day together with the entire world. The Ukrainian flag flies proudly across the globe — not because we conquer the world, but because we have inspired it with our highest value: freedom.#StandForFreedom#StandWithUkraine pic.twitter.com/mVeHQ9xnac— Ukraine / Україна (@Ukraine) August 24, 2022
Від класиків
А тут – без коментарів, просто підспівуймо.