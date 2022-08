31 рік тому Україна проголосила Незалежність. Сьогодні ми дорожимо Нею як ніколи, адже вже 6 місяців боремося за її збереження проти столітнього ворога – Росії. І завдяки кожному українцю та кожному другові України ми знаємо, що переможемо і святкуватимемо Незалежність у радості ще сотні років, а Росія – зникне.

ZAXID.NET зібрав найзворушливіші привітання із нашим найбільшим святом. З Днем Незалежності, українці!

Від президента

«24 лютого нам казали: "У вас немає шансів", 24 серпня ми кажемо: "З Днем Незалежності, Україно!», – так розпочав своє звернення президент Володимир Зеленський.

Це 18-хвилинне привітання розчулило кожного, хто його подивився. Особливо зворушує дівчинка із минулорічного відео до Дня Незалежності – та, яка вибігла з квітами до військових під час параду в Києві. У цьогорічному продовженні дівчинка ходить поміж людьми і дивиться на наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну та супроводжує українських військових, які стали на захист своєї Батьківщини. Кадри з дівчинкою – із 6-ї хвилини відео, але радимо подивитися повністю.

Від військових

Бійці полку «Азов» записали відео до Дня Незалежності України на острові Хортиця.

«Ми впевнені, цю часову петлю з вандальських набігів Москви на сучасний світ судилося розірвати саме нам – українцям», – ідеться у зверненні.

«Тепер "Азов" – у кожному з нас! Тепер "Азов" – це вся Україна: одна, єдина і соборна», – додають воїни.

Десантники і десантниці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади у своєму відеопривітанні до українців нагадують:

Я єсть народ,

Якого правди сила

Ніким звойована ще не була.

Яка біда мене,

Яка чума косила! –

А сила знову розцвіла.

«Я єсть народ, якого Правди сила

ніким звойована ще не була…»

З Днем Незалежності країна нескорених!

Фронтове вітання від воїнів десантників 95 окремої десантно-штурмової бригади #ЗСУ #ДШВ #95ОДШБр #StandWithUkraine #IndependenceDayUkraine pic.twitter.com/tdJcYhPA75 — Yurii Kochevenko (@Kochevenko) August 24, 2022

Від волонтерів

«Цей день нам нагадує, за що ми боремося, за що втрачаємо і за що не здаємося», – кажуть у відеозверненні до Дня Незалежності України херсонські волонтери.

Разом із командою нашого волонтерського центру зробили привітання із Днем Незалежності!



P.S. Підтримати нашу діяльність можна за посиланням https://t.co/tQivNHwoYF pic.twitter.com/1Fq0Y0Oj7N — ХерсON (@Khers_ON) August 24, 2022

Від друзів

Із Днем Незалежності Україну сьогодні привітали і президент США Джозеф Байден (не лише на словах, а й новим пакетом військової допомоги), і президент Польщі Анджей Дуда, і президент Франції Емануель Макрон, і голова НАТО Йенс Столтенберг, і, звісно ж, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, який несподівано приїхав до Києва, і навіть канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Та найбільш зворушливими були привітання від шотландських гвардійців, посолки США в Україні та від МЗС Естонії.

Оркестр перших виконав пісню гурту «Калуш» «Стефанія», що цьогоріч перемогла у Євробаченні.

The orchestra of the Scottish Guard congratulated Ukrainians on Independence Day with the song "Stephania" (this year's Eurovision winner) of the Ukrainian band Kalush Orchestra. pic.twitter.com/v6qau8qSbp — Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) August 24, 2022

Пані посол у привітанні згадала про новий український символізм – і показала букет з бавовною.

Креативні привітання продовжуються: Посол Великої Британії в Україні звернулась до українців із букетом із бавовною pic.twitter.com/DRBdm9zl4B — Irina (@IrinaOma16) August 24, 2022

А естонські друзі заспівали українську пісню.

Exactly months ago we woke up ready to celebrate the independence day of . Instead there was a war in Europe.

Today we woke up more unified, stronger and determined because we are united by a common cause.

must win!

Happy Independence Day Ukraine!#StandforFreedom pic.twitter.com/SHz892rm8G — Estonian MFA | #StandWithUkraine (@MFAestonia) August 24, 2022

Від міжнародних компаній

Першою українців привітала компанія Google своїм дудлом.

А от розчулила до сліз компанія Brickmania Toys, що випускає кастомні набори Lego, серед яких і присвячені ЗСУ. Зворушливий мультик із українськими військовими супроводжується виконанням Гімну України.

#Brickmania is proud to present a tribute to the brave people of #Ukraine as well as a celebration of #IndependenceDayofUkraine and our Ukraine benefit lineup! Slava Ukraini! pic.twitter.com/Au7FZMaFgV — Brickmania Toys (@brickmaniatoys) August 23, 2022

Від музикантів

Олег Скрипка та Олег Бондар у День Незалежності України представили пісню «Воля», присвячену великому народові – українцям.

Від України

«Український прапор гордо розвивається в усьому світі. Не тому, що ми конкуруємо зі світом, а тому, що ми надихнули світ на найвищу цінність – свободу», – ідеться в привітанні в офіційному акаунті України у Twitter.

Today, we celebrate Ukraine’s Independence Day together with the entire world. The Ukrainian flag flies proudly across the globe — not because we conquer the world, but because we have inspired it with our highest value: freedom.#StandForFreedom#StandWithUkraine pic.twitter.com/mVeHQ9xnac — Ukraine / Україна (@Ukraine) August 24, 2022

Від класиків

А тут – без коментарів, просто підспівуймо.