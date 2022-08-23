Нова допомога від США включатиме навчання українських військовослужбовців

Уряд США готується до довгострокового перебігу війни Росії проти України. Тому в планах США надати Україні довготривалу безпекову допомогу, котра включатиме навчання українських військовослужбовців. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на офіційних осіб США.

Як повідомили агенції співрозмовники в адміністрації президента США, очікується, що виділені кошти підуть на фінансування контрактів на безпілотники, зброю та інше обладнання, яке може не потрапити на фронт протягом року-двох.

«Офіційні особи США повідомили Associated Press, що очікується, що пакет буде оголошено в середу, у день, коли війна досягне шестимісячної позначки, а Україна святкуватиме День незалежності. Гроші підуть на фінансування контрактів на безпілотники, зброю та інше обладнання, яке може не вийти на фронт протягом року чи двох», – йдеться у повідомленні.

Джерела AP кажуть, що цей пакет відрізнятиметься від більшості попередніх, оскільки нове фінансування буде здебільшого спрямоване на те, щоб допомогти Україні забезпечити її середньострокову та довгострокову оборону.

Водночас попередні поставки, більшість із яких здійснювалися згідно з розпорядженням президента, були зосереджені на більш нагальних потребах України в зброї та боєприпасах, а також стосувалися матеріальних засобів, які Пентагон уже має на складі та можуть бути відправлені в найкоротші терміни.

Також новий пакет має на меті запевнити українських посадовців у тому, що США мають намір продовжувати свою підтримку.

Нагадаємо, у травні президент США Джо Байден підписав закон про допомогу для України на майже 40 млрд доларів. Майже 24 млрд доларів з цієї суми призначені на безпекову та оборонну допомогу Україні. Зокрема, 6 мільярдів мають піти саме на Ініціативу сприяння безпеці України. У випадку затвердження, цей пакет буде найбільшим пакетом військової допомоги для України від США за ввесь час.