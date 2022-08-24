Валерій Залужний привітав українців з Днем Незалежності

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний переконаний, що державна незалежність можлива лише коли є люди, які готові за неї боротися. У привітанні головнокомандувача ЗСУ з нагоди Дня Незалежності він подякував захисникам, які мужньо боронять територіальну цілісність нашої країни.

«Як можна відчути Незалежність? Ті, хто за неї воюють, знають її смак. Це смак землі, що в’їдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз. Незалежність – це відповідальність, що лежить на твоїх плечах», – заявив Залужний у відео опублікованому на його каналі в Facebook.

Залужний зауважив, що Незалежність – це відповідальність, «що лежить на твоїх плечах».

«Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в памʼяті», – заявив головнокомандувач.

Також він нагадав, якою ціною Україні дається право на незалежність.

«Незалежність має голос. Це голос предків. Вони гинули в боях, в ГУЛАГах, пухли від голоду і кістьми вимощували дороги імперій. Це крик матерів, які ховають своїх дітей. Голос тих, хто в мирних містах і селах просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осель. Голос наших дітей, які не обирали час і місце народження, але яким довелося жити в часи великої війни. Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися», – сказав Залужний.

Головнокомандувач також подякував захисникам і захисницям України.

«Маю за честь служити разом з вами. Вічна памʼять полеглим героям! Вічна слава живим! Слава Україні!», – наголосив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності.