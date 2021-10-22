У селі Банчени Чернівецької області 36-річна чернівчанка покинула свою 6-річну доньку в готелі для паломників та зникла. Про інцидент стало відомо в четвер, 21 жовтня, після повідомлення Молодого Буковинця. Речниця поліції Кароліна Малишева підтвердила ZAXID.NET, що такий випадок справді був, і уточнила, що це сталось ще 18 жовтня. Дитину без нагляду помітили працівники готелю й звернулись до Служби у справах дітей.

«До готелю прибули працівники ювенальної превенції з поліції. З дитиною все було гаразд, її одразу забрали до медичного закладу на огляд лікарями, а згодом передали до центру реабілітації дітей», – повідомила речниця поліції Кароліна Маришева.

За словами речниці поліції, матір дівчинки відшукали, нею виявилася 36-річна мешканка Чернівців. Жінка не пояснила, чому залишила дитину саму. Про батька дівчинки поліції нічого не відомо. Так само незрозуміло скільки часу вони пробули в готелі.

«Правоохоронці наразі вирішують питання щодо притягнення матері до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП. Чи доцільно повертати дитину матері вирішить комісія з питань захисту прав дитини», – пояснила Кароліна Маришева.

Зазначимо, у селі Банчени розташований Свято-Вознесенський чоловічий монастир (УПЦ). До реліквій та мощей, що зберігаються у монастирі, здійснюють паломництва віряни. Неподалік монастиря розташований готель, де зазвичай зупиняються паломники.