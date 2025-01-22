Євген та Дарія Пилипюки видалили всі соцмережі і вимкнули телефони

Каратисти Євген та Дарія Пилипюки з Чернівців не повернулись в Україну після міжнародних змагань. В італійському місті Венеція в грудні 2024 року проходив Кубок світу з карате. Вони брали в ньому участь і мали повернутися до України в зазначений термін, однак не зробили цього. Наразі Пилипюки не виходять на зв’язок.

Про те, що подружжя Пилипюків не повернулися з-за кордону після змагань, розповів «Суспільне. Чернівці» президент Чернівецької федерації карате Олександр Пікулін. Зв’язку з ним не має: вони видалили усі свої соцмережі та вимкнули телефони.

«Євген Пилипюк тренується у мене з шести років, зараз йому 25 і, напевно, я десь щось не допрацював з ним. Зі мною на зв'язок вони не виходили, ми намагались зв'язатись різними способами, через інших спортсменів, хотіли вмовити все ж таки повернутися, але зусилля були марними», – зазначив Олександр Пікулін.

Українська федерація карате виключила подружжя Пилипюків зі свого складу та зі складу національної і молодіжної збірних України. Окрім того, члени федерації ініціювала пожиттєву дискваліфікацію зі Світової федерації карате. Найближчим часом подадуть клопотання щодо позбавлення Євгена та Дарії всіх спортивних нагород.

Тренер Євгена Пилипюка розповів, що в чернівецькій збірні є багато спортсменів, що зараз воюють. Тому він не може зрозуміти вчинку свого вихованця.

«Це така пляма на збірній дуже велика, як в спортивному середовищі, так у звичайному. Навіть згадати те, що наш з Пилипюком спільний колега Олександр Лендел, з яким ми працювали і тренувались, півтора року тому безвісти зник під Бахмутом. Є інший спортсмен з Чернівців Микола Яремчук, який загинув. Тому робити такі вчинки не гідно цьому часу», – додав Олександр Пікулін.

Нагадаємо, що виїзд для військовозобовʼязаних від початку повномасштабного фторгнення можливий в окремих випадках. Для спортсменів-чоловіків виїзд на міжнародні змагання погоджують у відповідних федераціях спорту та в Міністерстві молоді та спорту України.