Упродовж року всі ліцеї та садочки Чернівців перейдуть на фінансову автономію

У Чернівцях ще 16 шкіл перейдуть на фінансову автономію. Ці школи самостійно вирішуватимуть, що купити та плануватимуть власні витрати. У цих закладах з’явиться бухгалтерський облік, а про всі витрачені кошти будуть звітувати. За перехід шкіл на фінансову автономію у вівторок, 22 лютого, проголосували на сесії міськради Чернівців.

Як йдеться в рішенні, з квітня фінансово автономними стануть ліцеї №2, 3, 10, 17, 20, 21, гімназії № 1, 2, 3, 4, 6, а також школи №1, 20, 33, 37, 38. Ці навчальні заклади самостійно розпоряджатимуться коштами, які отримають від управління освіти з міського бюджету та держбюджету. У них з’являться бухгалтери, які будуть вести облік й звітуватимуть про витрачені кошти.

«Управління освіти міськради Чернівців є головним розпорядником коштів для освіти в територіальній громаді. Фінансова автономія передбачає передачу грошей на місця. Тобто вже не управління освіти вирішуватиме, скажімо, які парти будуть кращими для всіх шкіл чи які купити шафки, ноутбук, проєктор. А кожна школа, маючи власні ресурси, вирішить, який продукт вона хоче отримати. Це значно зручніше, це надає гнучкість в ухваленні певних фінансових рішень школам чи садочкам», – розповіла «Шпальті» керівниця управління освіти ЧМР Ірина Ткачук.

Зазначимо, з 1 січня 2022 року 20 навчальних закладів Чернівців перейшли на фінансову автономію. Це 18 шкіл та два садочки. Решту закладів освіти переведуть на фінансову автономію до кінця року.