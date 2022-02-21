Буковинець заплатить 17 тис. грн за спробу вивезти банкноту ОУН
Василь Зварич намагався вивезти банкноту 1949 року до Лондона
Глибоцький райсуд Чернівецької області оштрафував на 17 тис. грн Василя Зварича, який намагався незаконно вивезти до Лондона банкноту ОУН 1949 року. Виявили незадекларовану банкноту чернівецькі митники в особистих речах буковинця. У суді чоловік зізнався, що колекцію банкнот придбав у травні 2021. Про штрафування чоловіка повідомив «Главком» з посиланням на вироку суду за 14 лютого.
«25 травня 2021 року Василь Зварич прибув у мікроавтобусі в зону митного контролю пункту пропуску «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці. Під час проходження митного контролю він усно повідомив про відсутність у його поклажі предметів, які підлягають обов`язковому декларуванню. При цьому обвинувачений приховав, що везе банкноту «Бофон ОУН» номіналом 10 шилінгів, 1949 року випуску. У «червоному коридорі» під час огляду особистих речей митники виявили в обвинуваченого приховану банкноту без відповідних документів», – йдеться у вироку суду.
У суді чоловік зізнався, що в травні минулого року придбав колекцію банкнот та банківських білетів різних років та країн й хотів вивезти її до Лондона, щоб продати. Крім того, Василь Зварич до суду уклав зі слідством угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, сторони узгодили штраф 17 тис. грн.
Розглянувши справу, суддя Глибоцького райсуду Юрій Григорчак визнав чоловіка винним у незаконному перевезені банкноти й затвердив угоду між обвинуваченим, призначивши Василю Зваричу 17 тис. грн штрафу. Крім цього, з обвинуваченого стягнули 9,6 тис. грн судових витрат. А банкноту «Бофон ОУН» 1949 року номіналом 10 шилінгів суд конфіскував у дохід держави.
Зазначимо, колекція бофонів (Бойовий фонд) складається з цінних паперів, які видавали в 1940-1950 роках ОУН, УПА, УГВР та інші українські визвольні організації.
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