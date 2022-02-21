Колекцію банкнот чоловік придбав у травні 2021 у невідомого

Глибоцький райсуд Чернівецької області оштрафував на 17 тис. грн Василя Зварича, який намагався незаконно вивезти до Лондона банкноту ОУН 1949 року. Виявили незадекларовану банкноту чернівецькі митники в особистих речах буковинця. У суді чоловік зізнався, що колекцію банкнот придбав у травні 2021. Про штрафування чоловіка повідомив «Главком» з посиланням на вироку суду за 14 лютого.

«25 травня 2021 року Василь Зварич прибув у мікроавтобусі в зону митного контролю пункту пропуску «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці. Під час проходження митного контролю він усно повідомив про відсутність у його поклажі предметів, які підлягають обов`язковому декларуванню. При цьому обвинувачений приховав, що везе банкноту «Бофон ОУН» номіналом 10 шилінгів, 1949 року випуску. У «червоному коридорі» під час огляду особистих речей митники виявили в обвинуваченого приховану банкноту без відповідних документів», – йдеться у вироку суду.

У суді чоловік зізнався, що в травні минулого року придбав колекцію банкнот та банківських білетів різних років та країн й хотів вивезти її до Лондона, щоб продати. Крім того, Василь Зварич до суду уклав зі слідством угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, сторони узгодили штраф 17 тис. грн.

Розглянувши справу, суддя Глибоцького райсуду Юрій Григорчак визнав чоловіка винним у незаконному перевезені банкноти й затвердив угоду між обвинуваченим, призначивши Василю Зваричу 17 тис. грн штрафу. Крім цього, з обвинуваченого стягнули 9,6 тис. грн судових витрат. А банкноту «Бофон ОУН» 1949 року номіналом 10 шилінгів суд конфіскував у дохід держави.

Зазначимо, колекція бофонів (Бойовий фонд) складається з цінних паперів, які видавали в 1940-1950 роках ОУН, УПА, УГВР та інші українські визвольні організації.