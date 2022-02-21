Під час обшуків у зловмисників вилучили 15,4 тис. пачок сигарет

У торговців Калинівського ринку Чернівців правоохоронці вилучили 15,4 тис. пачок сигарет. Шестеро чернівчан, віком від 40 до 55 років, організували незаконну торгівлю на ринку. Звідки чоловіки брали сигарети, поки невідомо. Про вилучення тютюнових виробів у понеділок, 21 лютого, повідомила прес-служба Нацполіції Чернівецької області.

«Група чернівчан організувала незаконну торгівлю підакцизними товарами на території місцевого ринку. До складу угруповання входили шестеро чоловіків, віком від 40 до 55 років. Правоохоронці здійснили 17 обшуків, санкціонованих ухвалою Шевченківського районного суду міста Чернівців. Під час обшуків вилучили майже 15,4 тис. пачок сигарет невідомого походження з логотипами різних торгових марок і виробників. Вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить більше півмільйона гривень», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

Речниця поліції Тетяна Андрійчук повідомила ZAXID.NET, що чоловіки тривалий час торгували сигаретами на Калинівському ринку. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Поліція встановлює походження сигарет і всі обставини незаконної діяльності зловмисників.