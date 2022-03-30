Музиканти Чернівецької обласної філармонії та їх колеги-переселенці дадуть концерт у бомбосховищі, аби зібрати кошти на допомогу біженцям та на потреби Збройних сил України. Виконуватимуться твори українських композиторів. Крім того, звучатимуть історії переселенців, яким довелося покинути свої домівки через війну Росії з Україною. Виступ музикантів планують транслювати онлайн.

Як повідомляє прес-служба Чернівецької обласної військової адміністрації, концерт запланований на четвер, 31 березня. Музиканти виконуватимуть композиції у темряві у бомбосховищі.

«Тут виступатимуть музиканти Чернівецької обласної філармонії та їх колеги, які втратили домівки через війну і знайшли прихисток на Буковині. У програмі заходу – твори геніальних українських композиторів, маловідомих Європі. Також звучатимуть історії вимушених переселенців, які стали жертвами російської агресії», – йдеться у повідомленні прес-служби військової адміністрації.

Під час виступу збиратимуть кошти на потреби біженців та Збройних сил України. Концерт відбудеться 31 березня о 18:00. Послухати його можна буде на Facebook-сторінках філармонії та каналу «Суспільне Культура».