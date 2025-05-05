Водогін в місті капітально ремонтують з 2015 року

В Чернівцях на п'ять днів відключать багатоквартирні будинки та підприємства від холодного водопостачання. Припинення подачі холодної води пов'язане з масштабною реконструкцією водогону, яка триває з 2025 року. З 5 травня о 10:00 розпочинаються планові ремонтні роботи на великому магістральному водогоні, повідомили в Чернівецькій міській раді.

Магістральний водопровід ремонтуватимуть аз адресою проспект Незалежності, 116 В. У зв’язку з цим тимчасово буде відсутнє водопостачання до 9:00 9 травня 2025 року.

Без водопостачання залишаться наступні вулиці:

Соборна площа,

Штейнберга,

І. Франка,

Лесі Українки,

О. Кобилянської,

Богомольця,

Федьковича,

Гузар,

Міцкевича,

Щербанюка,

Ткача,

Кутузова,

Суворова,

Боброва,

Товстюка,

Аксеніна,

Героїв Майдану (№ 41–69, 100–160),

Ковельська,

Небесної Сотні,

проспект Незалежності (№ 96–116В),

Горіхівська,

Дзержика,

Луковецька,

Заставнянська,

Оршівська,

Ростислава,

Мізюна,

Київська,

Зарожанська,

пров. Зарожанський,

Мартовича,

Мамаївська,

Вашківська,

пров. Вашківський,

Сокирянська,

Вижницька,

Мазепи,

Комарівська,

Кисловодська,

Перекипська,

пров. Перекипський,

Петрушука, а також прилеглі вулиці.

Для того, щоб забезпечити населення питною водою, в місті організували підвіз води. Також визначили адреси, де розташовуватимуться пункти для набору води:

вул. Горіхівська, 3, біля амбулаторії,

ОСББ «Комарівська 4», вул. Київська, 32,

Гімназія №15, вул. Івана Мазепи, 8А,

ЗОШ №10, вул. Горіхівська, 58.

Також у рамках другого етапу робіт – реконструкції двох гідроударних камер – по всьому місту Чернівці води не буде із 9:00 6 травня по 9:00 8 травня. Водопостачання буде подаватися за графіком 6 та 7 травня з 19:00 по 22:00, окрім вулиць, що вказані у списку ремонту першого етапу.

Додамо, що в травні 2024 року Кабінет міністрів України спрямував 16,4 млн євро на реконструкцію водогону в Чернівцях. Гроші надходитимуть за грантовою угодою від німецького банку KfW. Водогін в Чернівцях потребує негайної реконструкції. Щодня стаються десятки поломок, як наслідок абонементи можуть на кілька тижнів залишатися без водопостачання.