Чернівці на п'ять днів залишаться без водопостачання
Припинення подачі холодної води пов'язана з масштабною реконструкцією водогону
В Чернівцях на п'ять днів відключать багатоквартирні будинки та підприємства від холодного водопостачання. Припинення подачі холодної води пов'язане з масштабною реконструкцією водогону, яка триває з 2025 року. З 5 травня о 10:00 розпочинаються планові ремонтні роботи на великому магістральному водогоні, повідомили в Чернівецькій міській раді.
Магістральний водопровід ремонтуватимуть аз адресою проспект Незалежності, 116 В. У зв’язку з цим тимчасово буде відсутнє водопостачання до 9:00 9 травня 2025 року.
Без водопостачання залишаться наступні вулиці:
- Соборна площа,
- Штейнберга,
- І. Франка,
- Лесі Українки,
- О. Кобилянської,
- Богомольця,
- Федьковича,
- Гузар,
- Міцкевича,
- Щербанюка,
- Ткача,
- Кутузова,
- Суворова,
- Боброва,
- Товстюка,
- Аксеніна,
- Героїв Майдану (№ 41–69, 100–160),
- Ковельська,
- Небесної Сотні,
- проспект Незалежності (№ 96–116В),
- Горіхівська,
- Дзержика,
- Луковецька,
- Заставнянська,
- Оршівська,
- Ростислава,
- Мізюна,
- Київська,
- Зарожанська,
- пров. Зарожанський,
- Мартовича,
- Мамаївська,
- Вашківська,
- пров. Вашківський,
- Сокирянська,
- Вижницька,
- Мазепи,
- Комарівська,
- Кисловодська,
- Перекипська,
- пров. Перекипський,
- Петрушука, а також прилеглі вулиці.
Для того, щоб забезпечити населення питною водою, в місті організували підвіз води. Також визначили адреси, де розташовуватимуться пункти для набору води:
- вул. Горіхівська, 3, біля амбулаторії,
- ОСББ «Комарівська 4», вул. Київська, 32,
- Гімназія №15, вул. Івана Мазепи, 8А,
- ЗОШ №10, вул. Горіхівська, 58.
Також у рамках другого етапу робіт – реконструкції двох гідроударних камер – по всьому місту Чернівці води не буде із 9:00 6 травня по 9:00 8 травня. Водопостачання буде подаватися за графіком 6 та 7 травня з 19:00 по 22:00, окрім вулиць, що вказані у списку ремонту першого етапу.
Додамо, що в травні 2024 року Кабінет міністрів України спрямував 16,4 млн євро на реконструкцію водогону в Чернівцях. Гроші надходитимуть за грантовою угодою від німецького банку KfW. Водогін в Чернівцях потребує негайної реконструкції. Щодня стаються десятки поломок, як наслідок абонементи можуть на кілька тижнів залишатися без водопостачання.