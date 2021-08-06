Підприємство також порушує порядок формування тарифу

Комунальне підприємство «Чернівціводоканал» зобов'язали повернути споживачам майже 17 млн грн. Цю суму комунальне підприємство безпідставно нарахувало своїм споживачам упродовж півтора року. Про це повідомило управління Держпродспоживслужби після планової перевірки на КП «Чернівціводоканал».

«Упродовж 2020-2021 років до тарифу на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення безпідставно включалися доплати на оплату праці за безперервний стаж роботи працівників підприємства. Сума виплат склала 16 868 533 гривень», – йдеться на сайті головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

Підприємство також порушує порядок формування тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення. Для споживачів, які не мають лічильників, використовують застарілі норми, які не переглядалися з 1995 року. В Держпродспоживслужбі зазначили, що ці норми втратили відповідність вимогам чинного законодавства.

«За результатами проведеної перевірки підприємству надано припис за яким, ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, зобов’язало усунути порушення», – йдеться на сайті управління.

Зазначимо, схожа ситуація трапилась в кінці липня на Прикарпатті. Комунальні водоканали Долини та Городенки зобов'язали повернути споживачам 18,27 млн грн. Їх нарахували користувачам через необгрунтоване підвищення тарифів.