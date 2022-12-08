Червоний Хрест минулого тижня відвідав українських військовополонених, яких утримує Росія, наступний візит запланований на цей тиждень, також з візитом до України прибула президента ЧХ Мір’яна Сполярич. Про це повідомила президентка Червоного Хреста Мір’яна Сполярич.

Минулого тижня МКЧХ здійснив один дводенний візит до українських військовополонених, ще один відбудеться цього тижня. У цей же період були здійснені візити до російських військовополонених, а до кінця місяця заплановано ще більше візитів. Повідомляється, що представники МКЧХ перевірили умови утримання та лікування військовополонених та доставили полоненим засоби особистої гігієни, ковдри, теплий одяг і книги. МКХЧ також зв'язався з сім'ями полонених, щоб передати новини від їхніх близьких.

У Червоному Хресті наголосили, що усі військовополонені мають право на регулярні візити їхніх делегатів. Хоча нещодавні візити є важливим прогресом, МКЧХ має бути наданий безперешкодний доступ до всіх полонених неодноразово і без наглядачів, де б вони не утримувалися.

Російська служба BBC повідомляє, що раніше окупаційна адміністрація на захоплених територіях сходу України перешкоджала доступу міжнародних спостерігачів до місць утримання українських полонених. Поки незрозуміло, що змусило російську сторону почати співпрацювати.

Водночас BBC підкреслює, що Україна ніколи не перешкоджала роботі міжнародних гуманітарних організацій.