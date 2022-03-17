Президент Червоного Хреста Петер Маурер віддає перевагу термінології замість того, щоб називати війну війною

Гуманітарна організація Червоний Хрест офіційно називає війну в Україні конфліктом, оскільки це – термінологія Женевської конвенції. Слово «війна» в організації також застосовують, але як розмовний варіант, заявив президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер на прес-конференції в четвер, 17 березня.

«Це питання термінології. Іноді ми говоримо «війна», що є своєрідним розмовним варіантом. Іноді ми говоримо про збройний конфлікт. А «конфлікт» – це технічна мова Женевської конвенції. Це – міжнародний збройний конфлікт відповідно до Женевської конвенції, і Червоний Хрест публічно та чітко заявив про це у зв'язку з ескалацією бойових дій», – сказав Маурер, якого процитувала «Українська правда».

Водночас у організації також запевнили, що докладають всіх зусиль для організації гуманітарних коридорів з і до Маріуполя. Раніше українська влада критикувала Червоний Хрест за те, що організація не виконує свого головного призначення через страх перед Росією.