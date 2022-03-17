Наш незламний Маріуполь – ворог уже практично повністю знищив місто, зруйнувавши його на 90%. Та росіяни можуть знищити будинки, дороги, інфраструктуру, але вони не ніколи не зможуть знищити людей, які там живуть. Які живуть під обстрілами та щохвилини моляться за своє життя та своїх рідних, які змушень тікати від війни. Після перемоги ми обов’язково відбудуємо це місто і приїздитимемо в гості. Саме в гості, як до далекого родича, бо війна нас об’єднала у одну сім'ю.

ZAXID.NET підсумовує двадцять другий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Харківщина тримає удар. Через обстріл Харкова загорівся найбільший у Східній Європі ринок «Барабашово». У смт Золочів росіяни обстріляли житловий масив, вбивши матір, яка прикрила своїм тілом 4-річну доньку. Вона врятувала життя дівчинки ціною власного. У місті Мерефи також було неспокійно, там росіяни вбили понад 20 людей.

За час війни окупанти фактично повністю зруйнували Маріуполь – місто, яке для кожного українця стало рідним, адже ми відчуваємо його біль як власний. Мерія заявляє, що Маріуполь зруйнований на 90%. Останніми днями росіяни також посилено обстрілюють Чернігів.

Росіяни обстріляли з танків колони з біженцями, які рухались по гуманітарних коридорах на Київщині. Були обстріли й на Луганщині та інших областях, де останні 22 дні дуже неспокійно.

Втрати російських окупантів

Що може бути кращим у ці дні, ніж читати про те, як українці ліквідовують ворога та знищують його техніку. Мабуть, лише відео, як вона горить. Росіяни використали майже всі ракети «Калібр» та комплекси «Іскандер», а полк, який штурмує Харків і Ізюм, зазнав 30% втрат особового складу.

Бійці ЗСУ захопили новітню станцію розвідки росіян «Торн», на Чернігівщині українські воїни розбили колону російської техніки. ППО збила штурмовик замкомандира авіаційного полку РФ Олєга Червова, льотчику не вдалось вижити. Українські військові також збили 10 російських літаків та вертольотів за минулу добу.

Станом на ранок 17 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 14000 військових. Також було знищено:

танків – 444 (+14);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 435 (+60);

артилерійських систем – 201 (+11);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 72 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 43 (+0);

літаків – 86 (+2);

гелікоптерів – 108 (+0);

автомобільної техніки – 864 (+46);

легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+0);

цистерн з паливом – 60 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 11 (+2);

спеціальна техніка – 10.

Втрати ЗСУ та мирного населення

Чимало мирних мешканців гинуть від ворожої армії. У Рубіжному на Луганщині за минулу добу загинули четверо людей, ще 10 цивільних отримали поранення.

Внаслідок обстрілу міста Мерефи на Харківщині загинула 21 людина, ще 25 цивільних травмовані, з них десятеро у важкому стані. У смт. Золочів загинула жінка, яка собою прикрила 4-річну доньку і тим самим урятувала їй життя. Через обстріл Харкова загорівся найбільший у Східній Європі ринок «Барабашово», під час ліквідації пожежі загинув рятувальник.

Росіяни обстріляли у Бердичеві військову частину та житлові будинки. Є постраждалі та загиблі і серед військових, і серед цивільних населення, проте їх кількості наразі не повідомляють.

Відомо, що російські окупанти вбили вже понад 200 цивільних жителів Чернігова. Від початку війни армія РФ вбила в Україні щонайменше 108 дітей, ще понад 120 дітей – поранені.