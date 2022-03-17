На території області пошкоджені понад чотири десятки будинків

Унаслідок обстрілів у м. Рубіжне на Луганщині за добу загинули четверо людей, ще 10 отримали поранення. На території області пошкоджені понад чотири десятки будинків.

«Унаслідок потужних обстрілів російською армією Сєвєродонецька, Рубіжного та Попасної за останні 24 години пошкоджено понад 46 об’єктів. Із них 12 багатоквартирних та 28 приватних житлових будинків, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури. Під час обстрілів загинуло чотири людини, постраждало десять. Усі в Рубіжному», – повідомив у четвер увечері голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, рятувальники погасили 16 пожеж, які виникли внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ. Також сьогодні пожежники розбирали завали, доставили 32 тонни води на потреби цивільного населення та розвезли понад 11 тонн гуманітарної допомоги у сховища.

Також Сергій Гайдай розповів, що сьогодні патрульні поїхали забрати людей із Попасної, яку росіяни також посилено обстрілюють, і попали під сильний обстріл російських військ. В автобусі відірвало двері. Внаслідок обстрілів, на щастя, ніхто не постраждав.