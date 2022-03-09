Впродовж доби 8 березня російські окупанти активно обстрілювали Луганську область. Найбільше стріляли по Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному. За добу там загинули десятеро людей, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram.

За 24 години Сєвєродонецьк зазнав трьох масованих обстрілів.

«Сєвєродонецьк пережив найстрашнішу добу за час війни – є загиблі, багато зруйнованих будинків. По області ми маємо 63 пошкоджених або повністю зруйнованих будинки. Людей охоплює страх, на що і розраховують росіяни, які намагаються нас зламати. Зламати на фронті вони не в змозі, тому зриваються на звичайних громадянах та їх домівках», – написав Сергій Гайдай.

Загалом у Сєвєродонецьку росіяни вбили 8 людей. Зокрема, розстріляли жінку посеред вулиці, ще двох людей вбили біля машини медичної служби. Також окупанти обстріляли там дитячий садок, магазини та житлові будинки, 10 людей отримали поранення.

Ще двох людей окупанти вбили в Рубіжному. Там вони обстріляли чотири будинки, а у Лисичанську росіяни знищили школу.

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