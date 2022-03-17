Крилатими ракетами було завдано непоправних втрат інфраструктурі України та загинула велика кількість мирного населення

Російські війська, які вже 22-й день воюють проти України, мають значні втрати, а також проблеми з логістикою та запасами озброєння. Тому вони продовжують терор проти мирних мешканців, беруть їх у заручники, хаотично обстрілюють цивільну інфраструктуру.

«У зв’язку з тим, що ворогом використано майже весь комплект крилатих ракет морського базування “Калібр” та оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер” у ході перших 20 діб операції, він продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст з використанням озброєння невибіркової дії», – повідомили 17 березня у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Суттєвих втрат зазнали авіаційні підрозділи 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї армії збройних сил РФ та 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, що ведуть бойові дії біля міст Харкова та Ізюма.

«Втрачено до 30 відсотків особового складу, озброєння і військової техніки. Окрім того, підрозділи сил оборони ліквідували командира 3-ї мотострілецької дивізії полковника Ігоря Ніколаєва», – повідомили у ЗСУ.

Для залякування і терору українців російські військові викрадають людей, затримують представників органів місцевого самоврядування, розстрілюють цивільні автомобілі та не допускають руху гуманітарного коридору.

Нагадаємо, як повідомляло британське міноборони, через суттєві втрати авіаційного озброєння Росія почала вдаватися до використання старішої й менш точної зброї.