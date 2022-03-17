Росія, ймовірно, витратила більше авіаційного озброєння, ніж планувала, тож почала вдаватися до використання старішої й менш точної зброї, вважає Міністерство оборони Великої Британії.

«Враховуючи затримки у досягненні своїх цілей та нездатність контролювати повітряний простір України, Росія, ймовірно, витратила набагато більше авіаційного озброєння, ніж планувалося спочатку. Тому Росія, ймовірно, вдається до використання старішої, менш точної зброї, яка менш ефективна у військовому плані і з більшою ймовірністю призведе до жертв серед цивільного населення», – сказано в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

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Given the delays in achieving their objectives and failure to control Ukrainian airspace, Russia has probably expended far more stand-off air launched weapons than originally planned. — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 16, 2022

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As a result, it is likely Russia is resorting to the use of older, less precise weapons, which are less militarily effective and more likely to result in civilian casualties. — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 16, 2022

Нагадаємо, росіяни за час війни, яку вони оголосили Україні 24 лютого, вбили більше цивільних жителів, аніж військових.

Попри запевнення російської пропаганди в тому, що загарбники атакують лише військові об’єкти, їхні ракети й авіабомби дедалі частіше потрапляють у житлові будинки або об’єкти цивільної інфраструктури.