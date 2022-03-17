Британське Міноборони назвало ймовірну причину неточності російських авіаударів
Росія, ймовірно, витратила більше авіаційного озброєння, ніж планувала, тож почала вдаватися до використання старішої й менш точної зброї, вважає Міністерство оборони Великої Британії.
«Враховуючи затримки у досягненні своїх цілей та нездатність контролювати повітряний простір України, Росія, ймовірно, витратила набагато більше авіаційного озброєння, ніж планувалося спочатку. Тому Росія, ймовірно, вдається до використання старішої, менш точної зброї, яка менш ефективна у військовому плані і з більшою ймовірністю призведе до жертв серед цивільного населення», – сказано в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.
Нагадаємо, росіяни за час війни, яку вони оголосили Україні 24 лютого, вбили більше цивільних жителів, аніж військових.
Попри запевнення російської пропаганди в тому, що загарбники атакують лише військові об’єкти, їхні ракети й авіабомби дедалі частіше потрапляють у житлові будинки або об’єкти цивільної інфраструктури.