Алєга Червова поховали 16 березня, сам факт його смерті до похорону приховували

У Росії поховали замкомандира авіаційного полку Олєга Червова, якого ліквідували українські військові. Про це повідомляють місцеві ЗМІ російського міста Воронеж.

Відомо, що Олєг Червов керував штурмовиком Су-25. 7 березня цей літак збили ЗСУ.

Про смерть підполковника у Росії офіційно не повідомляли до похорону, який відбувся 16 березня у Воронежі.

38-річний льотчик Олєг Червов служив в 11 армії ВВС і ПВО Східного воєнного округу. На момент загибелі Червов був на посаді заступника командира авіаційного полку, раніше його нагороджували орденом мужності в РФ.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ 7 березня збили два російські військові літаки над Києвом.