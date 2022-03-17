ЗСУ ліквідували замкомандира авіаційного полку РФ Олєга Червова
ППО збила штурмовик російського льотчика
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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Алєга Червова поховали 16 березня, сам факт його смерті до похорону приховували
У Росії поховали замкомандира авіаційного полку Олєга Червова, якого ліквідували українські військові. Про це повідомляють місцеві ЗМІ російського міста Воронеж.
Відомо, що Олєг Червов керував штурмовиком Су-25. 7 березня цей літак збили ЗСУ.
Про смерть підполковника у Росії офіційно не повідомляли до похорону, який відбувся 16 березня у Воронежі.
38-річний льотчик Олєг Червов служив в 11 армії ВВС і ПВО Східного воєнного округу. На момент загибелі Червов був на посаді заступника командира авіаційного полку, раніше його нагороджували орденом мужності в РФ.
Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ 7 березня збили два російські військові літаки над Києвом.
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