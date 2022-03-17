Повітряні сили України впродовж доби 16 березня збили 10 повітряних суден Росії. Окрім того, ЗСУ знищили командний пункт та підрозділи забезпечення російської армії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ зранку четверга, 17 березня.

Так, за інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові протягом останньої доби знищили командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил РФ, втрати ворога уточнюються.

Окрім того, минулої доби Повітряні сили ЗСУ знищили 10 повітряних суден Росії: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34 СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня. Інформація щодо типу ще одного збитого літака та загибелі льотчиків уточнюється.

Не маючи успіху у проведенні наземної операції, Росія продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст.

«Російські окупанти продовжують підступно діяти і в інформаційному просторі – здійснюють кібератаки, фізично знищують ретранслятори телевізійних та радіосигналів, продовжують масову інформаційну компанію з метою дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та Сил оборони. Поряд з цим, противник продовжує активно розповсюджувати дезінформацію про хід ведення, так званої “спеціальної операції” серед власного населення», – вказано у повідомленні Генштабу.