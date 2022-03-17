Найбільший у Східній Європі ринок, розташований у Харкові, піддався атаці російських окупантів

У четвер, 17 березня, російські окупанти обстріляли найбільший в Україні та у Східній Європі ринок «Барабашово» у Харкові. Внаслідок обстрілу на ринку почалася пожежа, спалахнули торговельні павільйони у різних місцях ринку. Після повторного обстрілу загинув один із рятувальників, які прибули ліквідовувати пожежу.

«Сьогодні героїчно загинув один із наших рятувальників. Вони гасили пожежу на ринку «Барабашово». Російські війська жорстоко обстріляли цей ринок», – повідомив міський голова міста Ігор Терехов.

Згодом у ДСНС поінформували, що загинув 30-річний рятувальник, сержант служби цивільного захисту Олександр Подольський.

За інформацією прес-служби ГУ ДСНС у Харківській області, рятувальники виїхали на гасіння пожежі ринку та приватного сектору у Київському районі Харкова. Вогонь швидко поширювався на приватний сектор, розташований впритул до нього.

«Під час гасіння пожежі ворог завдав повторного обстрілу, під час якого отримали численні осколкові поранення 2 рятувальників. Вони були негайно направлені до лікувального закладу. Під час госпіталізації один із рятувальників від отриманих травм загинув», – йдеться у повідомленні.

Керівництво Харківського гарнізону ДСНС, а також усі колеги загиблого співробітника висловлюють щире співчуття сім'ї загиблого.

На місці події працює 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки та близько 100 осіб особового складу ДСНС. Усі зусилля підрозділів служби порятунку спрямовані на запобігання розповсюдженню полум'я на житловий сектор та інші суміжні об'єкти. Наразі триває ліквідація пожежі.

Нагадаємо, росіяни обстрілюють Харків з реактивних систем і намагаються прорватися через Ізюм. При цьому ворог не досяг своєї мети, жодна наступальна операція окупантів не мала успіху.

Як інформував ZAXID.NET, окупанти обстріляли Мерефу на Харківщині. Внаслідок цього 21 людина загинула, ще 25 поранені. Десять поранених перебувають у важкому стані.