Škoda Karoq

Рестайлінговий Karoq отримав дещо тонші фари, які доходять до решітки радіатора. Оновлені денні ходові вогні, які розділені на дві частини. В найдорожчій комплектації для цієї моделі Škoda вперше пропонує повністю світлодіодну матричну технологію. Але навіть у стандартній комплектації модель оснащується LED оптикою та окремими протитуманними ліхтарями.

Автомобіль має нові легкосплавні диски та подовжений задній спойлер, що дозволяє знизити коефіцієнт аеродинамічного опору автомобіля більш ніж на 9% - до 0,30. За цим параметром Karoq входить до числа лідерів у своєму сегменті.

Для Karoq тепер доступна нова оббивка сидінь з екологічно чистих матеріалів та спеціальне оздоблення карт дверей мікрозамшою у кольорі Mocca Brown. М'яка декоративна накладка на дверях поєднується з розширеним світлодіодним підсвічуванням, яке тепер освітлює передню і задню дверні панелі в одному з десяти варіантів кольору, а простір для ніг - у білому кольорі.

Крім того, у переднього пасажирського сидіння тепер доступне електричне регулювання.

Починаючи з комплектації Ambition і вище можна замовити цифрову панель приладів (або, як її ще називають, Virtual Cockpit) з 10,25-дюймовим дисплеєм. Він пропонує п'ять основних варіантів оформлення, які можна індивідуально налаштувати.

Karoq забезпечує доступ до широкого спектра мобільних онлайн сервісів Škoda Connect. Інтернет-сервіси інформаційно-розважальної системи, наприклад, забезпечують віддалений доступ до автомобіля через програму MyŠkoda. Це дозволяє водієві блокувати та розблокувати автомобіль через смартфон, бачити його розташування на карті або активувати світловий та звуковий сигнал, щоб спростити пошук автомобіля на парковці.

В Україні Škoda Karoq очікується у комплектаціях Active, Ambition та Style з уже знайомою лінійкою двигунів та коробок передач: 1.4 TSI (110 кВт) 8AT; 2.0 TDI (85 кВт) 6MT; 2.0 TDI (85 кВт) 7DSG, а також 2.0 TDI (110 кВт) 7DSG.