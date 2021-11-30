Car of the Year 2022

Журі європейського конкурсу Car of the Year 2022 оприлюднило сім автомобілів-фіналістів, з яких оберуть найкращого.

Спочатку авторитетне журі з різних європейських країн обрало 39 автомобілів, які мали шанси на першість. Тепер у шорт-листі Car of the Year 2022 – всього сім номінантів. Це Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Peugeot 308, Renault Mégane E-Tech та Škoda Enyaq iV. Цікаво що шість з семи претендентів – електромобілі, які навіть не мають версії з двигуном внутрішнього згоряння. Лише Peugeot 308 має версії з ДВЗ, гібрид та електричний привід в залежності від модифікації.

З семи претендентів лише один Hyundai Ioniq 5 – доступний українцям. Peugeot 308 почне продаватись найближчим часом, інші почнуть продаватись в кращому випадку не раніше, ніж наступного року.

Фінальне голосування журі Car of the Year 2022 пройде у лютому 2022 року, результати оголосять 28 лютого.