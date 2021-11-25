Mercedes-Benz EQB

Представництво Mercedes-Benz в Україні оголосило про початок офіційних продажів нового кросовера EQB. Електричний кросовер поповнить асортименти моделей з електроприводом, доступних для українських споживачів, повідомляє obozrevatel.com.

Mercedes-Benz EQB має традиційний для сучасних автомобілів марки інтер'єр

Стандартна комплектація EQB передбачає п'ять місць, а як опція пропонується третій ряд сидінь, що складається з двох індивідуальних крісел.

На момент виходу на ринок компактний позашляховик буде доступний у версіях EQB 300 4Matic потужністю 168 кВт та EQB 350 4Matic потужністю 215 кВт. Запас ходу обох версій згідно з WLTP становить 419 км. За EQB 300 4Matic просять від 45465 євро, а EQB 350 4Matic коштуватиме щонайменше 47 589 євро.

Надалі асортимент моделей буде розширено. Зокрема, незабаром до повнопривідних версій приєднається передньопривідна модифікація.

Для нашого ринку пропонують версії з трьома рядами сидінь

Mercedes-Benz EQB відрізняється значною місткістю завдяки довгій колісній базі (2829 мм). Об'єм багажного відсіку варіюється від 495 до 1710 л або від 465 до 1620 л для 5- та 7-місної версії відповідно. У стандартній комплектації нахил спинок сидінь другого ряду регулюється з можливістю фіксації в декількох положеннях, як опція доступні сидіння з регулюванням по довжині в межах 140 мм.