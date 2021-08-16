Leo Express відновлює сполучення з Праги в Мукачево

Чеський приватний перевізник Leo Express із 26 серпня відновлює рейси із Праги в Ужгород і Мукачево. Це будуть комбіновані рейси – автобусами і потягами перевізника.

Як ідеться на сайті перевізника, рейси виконуватимуться щодня із пересадкою у словацькому місті Кошице, що неподалік від українсько-словацького кордону. Із Мукачева автобус виїжджатиме о 17:00, із Ужгорода – о 18:00. На автостанцію у Кошице він прибуватиме о 22:45 – тут потрібно буде перейти на залізничний вокзал, що розташований поряд, звідки о 23:27 відправлятиметься потяг у Прагу. У чеську столицю потяг прибуватиме о 7:42.

У зворотному напрямку потяг із Праги відправлятиметься о 13:42 і прибуватиме у Кошице о 22:53. Там потрібно буде зробити пересадку на автобус перевізника, що відправлятиметься з автовокзалу о 23:15. В Ужгород автобус з Кошице прибуватиме о 4:00, в Мукачево – о 4:50.

Квитки на рейси з Мукачева до Праги стартують від 528 крон (приблизно 652 грн) і є 4 категорій: Економ, Економ+, Бізнес і Преміум.

Нагадаємо, що чеський приватний перевізник Leo Express відкрив сполучення між Мукачевом і Прагою у 2015 році, припинили його із початком карантину через пандемію коронавірусу. У 2019 році у планах Leo Express було відкриття сполучення Прага – Медика, звідки мали би їхати автобуси до Львова, утім запуск рейсів так і не відбувся. У компанії кажуть, що запуск сполучення Прага – Медика – Львів все ще є у планах, та наразі невідомо, коли це станеться.

Додамо, що зараз українці не можуть подорожувати у Чехію як туристи. Через карантинні обмеження туди можуть потрапити тільки ті, хто працює, навчається, лікується у Чехії, має посвідку на проживання там тощо. Із детальними умовами в’їзду в Чехію можна ознайомитись на сайті Міністерства закордонних справ України.