Злочинці побили, силоміць запхали потерпілого в автомобіль та спробували втекти з ним з міста

У середу, 15 лютого, четверо мешканців Львівщини на вул. Липинського побили та викрали іноземця. Зловмисників вдалося затримати завдяки перехожій, яка стала свідком викрадення. Жінка детально описала авто, в яке силоміць посадили чоловіка, та повідомила про це поліцію.

Близько 13:40 на вул. Липинського четверо чоловіків напали на перехожого, побили його та силоміць посадили в автомобіль Škoda Yeti. Жінка, яка випадково стала свідком злочину, одразу ж зателефонувала до поліції та детально описала автомобіль, щоправда, вона не змогла пояснити куди саме поїхала чорна Škoda Yeti.

Проте отримавши орієнтування, патрульні помітили авто на вул. Городоцькій. Екіпаж поліції затримав викрадачів та визволив чоловіка. Викраденим виявився 32-річний громадянин Молдови, який тимчасово проживає в Україні.

«Правоохоронці встановили особи зловмисників – ними виявились мешканці Львівщини віком 19, 39 років та двоє 30-річних. Усі вони затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи», – уточнили у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ. Чотирьом затриманим чоловікам загрожує до п'яти років ув'язнення. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.