Затримані за викрадення 27-річного іноземця львів'яни

Ввечері середи, 5 жовтня, у Львові двоє чоловіків викрали іноземця і вимагали у нього гроші за визволення. Зловмисники силою затягли чоловіка в автомобіль і повезли в невідомому напрямку. Як повідомила прес-служба поліції, знайти та затримати викрадачів допоміг випадковий свідок, який після побаченого викликав поліцію.

Близько 21:00 на вул. Зубрівській двоє чоловіків силоміць затягли в автомобіль Toyota Land Cruiser чоловіка, щойно той вийшов з під'їзду. Випадковий свідок, який все це бачив, одразу ж зателефонував на оперативну лінію 102 і детально описав автомобіль та напрямок куди той поїхав.

Автомобіль Toyota Land Cruiser, у який злочинці силоміць запихнули іноземця (фото поліції)

На виклик про викрадення людини виїхали працівники кількох поліцейських підрозділів та патрульні.

За кілька хвилин на проспекті Червоної Калини патрульні виявили автомобіль, у якому перебував викрадений чоловік, а також злочинці. Поліцейські звільнили потерпілого з авто, а викрадачів затримали.

27-річний еквадорець, якого викрали двоє львів'ян (фото поліції)

Викраденим чоловіком виявився 27-річний іноземець, за даними ZAXID.NET, чоловік – громадянин Еквадору, який вже кілька років проживає у Львові. Викрадачі – львів'яни, віком 24 та 50 років. Злочинці вимагали в потерпілого гроші за свободу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження через викрадення людини. За скоєне львів'янам загрожує до п'яти років позбавлення волі.