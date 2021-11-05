Двоє хлопців у балаклавах підбігли до дівчини і силоміць заштовхали її у чорний Mercedes на проспекті Свободи, інсценізуючи викрадення

Галицький районний суд Львова визнав винною у дрібному хуліганстві відеоблогерку Богдану Полочанніну, яка разом з друзями організувала фальшиве викрадення людини у центрі Львова, щоб зняти відео для Tik-Tok. Суд оштрафував її на 51 грн.

24 вересня четверо відеоблогерів інсценували викрадення людини у центрі Львова, щоб зняти відео для Tik-Tok. Під час зйомок відео на проспекті Свободи неподалік Оперного театру двоє хлопців у балаклавах підбігли до дівчини і силоміць заштовхали її у чорний Mercedes. Усе виглядало як справжнє викрадення, оскільки дівчина кричала та пручалась.

Небайдужий перехожий подзвонив у поліцію та повідомив про викрадення дівчини, після чого в місті оголосили план перехоплення. За півгодини після дзвінка перехожого поліція розшукала чорний Mercedes та встановила особи чотирьох людей, що були в машині – трьох чоловіків та дівчини віком до 27 років. Вони пояснили, що знімали відео для соцмереж. На усіх склали адмінпротоколи за статтею про дрібне хуліганство.

Автор зйомки відео Андрій Гаврилів розповідав журналістам, що ролик знімали як соціальний експеримент, блогери начебто хотіли поглянути як поведуть себе перехожі у такій ситуації та чи допоможуть дівчині.

Богдана Полочанніна на засідання суду не прийшла, але надіслала заяву, у якій визнала свою провину.

Дослідивши матеріали справи, суддя Віталій Стрельбицький визнав дівчину винною у дрібному хуліганстві та оштрафував на 51 грн. Вона також заплатить 454 грн судового збору. Справи щодо інших блогерів розглядають окремо.