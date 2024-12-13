Журналісти проаналізували звіти службових відряджень депутатів Львівської облради

Влітку 2024 року четверо депутатів Львівської облради виїжджали за кордон у службові відрядження разом зі своїми сім'ями. Йдеться про Захара Миляника, Романа Дмитришина, Роксоляну Вороновську з партії «Голос» та Всеволода Біласа з «Європейської солідарності». Про це розповідає сайт NGL.media, який отримав копії звітів про службові закордонні відрядження депутатів.

За інформацією журналістів, Захар Миляник з «Голосу» двічі влітку 2024 року виїжджав за кордон. Зокрема, з 1 по 18 липня він поїхав на запрошення «Пласту» у службове відрядження до Братислави. З собою Миляник взяв дружину й сина. Хоч відрядження й було тривалим, але про нього депутат прозвітував двома реченнями.

«Під час робочих зустрічей із представниками союзу "Пласт" українсько-русинської національності в Словаччині обговорили напрямки подальшої співпраці із партнерами в Україні, як в поточному, так і в найближчі роки», – йдеться у звіті Миляника.

NGL.media звернулися до словацького «Пласту», щоб підтвердити ці зустрічі, але організація проігнорувала запити.

Через три тижні, 8 серпня, Захар Миляник з дружиною і сином виїхав до Німеччини, щоб налагодити співпрацю організації Bamberg:UAe.V з громадами Львівщини та організувати перевезення гуманітарної допомоги. Однак Львівська облрада не надала журналістам депутатського звіту про це відрядження. Запити також проігнорував і німецький фонд. У соцмережах Захара Миляника немає згадок про це відрядження. Він також не відповів на прохання NGL.media прокоментувати ситуацію.

Депутат від «Європейської солідарності» Всеволод Білас початку червня їздив у службове відрядження до Естонії, де зустрічався з представниками гуманітарної організації United delivery Mission. Білас їхав разом з дружиною Лідією через Закарпаття та Угорщину. Згодом Лідія Білас опублікувала фото з узбережжя Адріатичного моря. Всеволод Білас 14 червня повернувся в Україну, а його дружина продовжила відпочинок. У своєму звіті депутат написав, що «був учасником робочих зустрічей з питань надання допомоги Збройним Силам України в Естонії, обговорював потреби, збір та доставку гуманітарних вантажів для ЗСУ з Естонії в Україну у 2024 році».

Публікації з соцмереж Лідії Білас. Скриншоти NGL.media

У наступне службове відрядження до Естонії на запрошення того самого фонду Всеволод Білас поїхав у вересні. Разом з дружиною він виїхав 5 вересня через Краківець разом з дружиною. Повернулися Біласи 16 вересня вже разом з донькою. У звіті депутат писав, що зустрічався з представниками місцевого самоврядування.

Депутат від партії «Голос» Роман Дмитришин, який працює у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону, з 19 по 28 серпня їздив разом з дружиною у відрядження до Польщі на запрошення «Пласту». Він розповів, що дружина просто його підвозила й після цього поїхала у свою відпустку. За словами Дмитришина, під час відрядження він не робив жодних фотографій та вимкнув телефон. У польському «Пласті» не відповіли на запити журналістів щодо участі Романа Дмитришина у заходах організації.

У серпні на два тижні разом з чоловіком та трьома дітьми виїжджала у Польщу депутатка Львівської облради з «Голосу» Роксоляна Вороновська, яка працює в Українському католицькому університеті. Причиною відрядження є поїздка до Вроцлава для зустрічей зі спільною випускників УКУ в Польщі й представниками Центру імені Віллі Брандта при Вроцлавському університеті. Звіт депутатки помістився в один абзац.