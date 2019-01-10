Четверо людей отруїлися чадним газом на Сокальщині
Двоє дітей та двоє дорослих перебувають у лікарні
Суспільство — Орися Шиян, сьогодні, 08:582230
9 січня внаслідок отруєння чадним газом на Сокальщині до лікарні потрапили четверо людей, з них двоє діти. Стан потерпілих ‒ середнього ступеня важкості.
Виклик надійшов близько 23:55 у помешкання на вул. Миру, 2б у смт. Жвирка Сокальського району, інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОДА. Там чадним газом отруїлись 4 осіб ‒ 38-річна жінка, 45-річний чоловік та двоє дітей віком 7 та 17 років.
Усіх потерпілих у стані середнього ступеню важкості госпіталізували у Сокальську ЦРЛ.
Працівники ПАТ «Львівгаз» припинили подачу газу до квартири, яка обладнана газовою колонкою та котлом.
Обставини встановлюються.
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