Нещасний випадок з атракціоном у Вознесенську стався під час святкування дня міста

У Вознесенську Миколаївської області несправний атракціон травмував трьох людей. Ще один чоловік порізав руку, розбивши скло кабіни каси під час спроби зупинити атракціон. Інцидент стався під час святкування дня міста в ніч на неділю, 13 червня.

За інформацією поліції, під час руху каруселі відчинились кріплення безпеки та піднялась огорожа. Внаслідок цього троє громадян 28-ми, 29-ти та 21-го років дістали забої. Ще один чоловік 33-х років порізав руку, розбивши скло кабіни каси, намагаючись зупинити атракціон. Життю та здоров'ю потерпілих наразі нічого не загрожує.

«Поліція спілкується із власниками атракціону та постраждалими, перевіряє документацію, опитує свідків, встановлює місцезнаходження оператора і касира, а також з’ясовує усі обставини події. Після перевірки прийматимуться подальші процесуальні рішення», – наголосили правоохоронці.