Коні не винні

Після трагічного інциденту в центрі Львова, коли сполошені коні травмували людей і постраждали самі, почалися, як годиться, бурхливі дискусії.

Більшість думок, прогнозовано, звелися до одвічного «що робити і хто винен». І якщо з іншим все ясно (тобто консолідованої думки нема, але в кожного є свій фаворит), то питання «що робити» змушує вкотре згадати про тяжку спадщину радянського режиму. Бо «заборонити» – це такий чарівний інструмент, який ще жодного разу не спрацював. Та попри це, популярності ідея не втрачає.

У нас заборонений ігровий бізнес, а також проституція, продаж алкоголю в нічний час, розпивання в громадських місцях. Поява в нетверезому стані, що супроводжується неадекватною поведінкою, у громадських місцях так само під забороною. Та й розливання всіляких алкогольних напоїв не в капітальних приміщеннях у нас засуджена міськими депутатами, тобто в будці тобі ніхто пива не націдить (теоретично). У нас навіть феєрверки, якими налякали коней, суворо заборонені. І от, як на зло, до всього цього додалися поки що легальні коні…

Можна, звісно, заборонити ще й коней. Щоб власнику машинок під Оперним театром не було так одиноко. Та й стрілочників буде легше призначити, якщо веселі туристи зникли в невідомому напрямку. Це буде цілком в нашому стилі.

Дійсно, не аналізувати ж ситуацію. Є патрульна поліція (реформована), є камери спостереження (от в центрі їх точно достатньо), є муніципальна варта. І є поняття «превентивні дії», які мали б застосовуватися до львів’ян і туристів ще до того, як вони вчудять щось подібне. Навряд чи тверезі, абсолютно адекватні люди ішли собі центром і вирішили просто запустити салют… Крім того, у нас є патріотична молодь, молодіжні спортивні організації, активісти, прогресивні депутати і міцні господарники. Усі ці сили, яким небайдужа доля рідного міста, могли б дати якийсь більший ефект, ніж ютуб-переписка Юліана Чаплінського з журналістами «НТА».

Але незабаром місцеві вибори, і кожній політичній групі потрібно винести з цієї історії щось своє, електоральне. Комусь – навалу низькоякісних зайд-туристів, комусь – відсутність «господаря», комусь – мало «регуляції». І нехай ніхто не вийде із цієї ситуації ображеним, тим паче, коника вже приспали, а власниця карети пообіцяла допомогти постраждалій дівчині.

Головне – нікого не образити, бо вибори – це важливо. Львів’яни зокрема і українці загалом дуже мудрі. І про це їм потрібно говорити наступних пів року. Не про те, що ніхто не змушує к…вів вдягатися в образи спокусливих монахинь і закликати «гостей міста» у спортивних штанах спробувати м’ясо з мангалу. Ніхто не змушує їх говорити «у нас всьо вкусноє», але з характерним акцентом. Таким є їхній вибір, такою є ціна грошей. І від того, що в телестудії «Гранд-готелю» в цьому звинуватять «владу», ліпше не стане.

Львів туристичний – це пряма аналогія з минулими виборами. Це приклад того, як «пасіонарії» і «лідери думок» просто розминулися з «народом». Бо ж не може бути так, щоб при такій концентрації інтелігенції, при такій духовності творився такий Содом і Гомора… Невже «влада» має більший вплив на свідомість людей, ніж церкви, політики, письменники, журналісти і громадські діячі? Тоді в нас серйозні неприємності.

Але, оскільки на носі вибори, проблему «можна вирішити» двома шляхами. Або заборонити ще й коней, на додачу до «лотерей», наливайок і масажних салонів. Або «поміняти владу». Дарма, що до кожного пияка в центрі міста поліцая не приставиш. Ніхто ж не розкаже «мудрим львів’янам», що замість писати скарги на своїй фейсбук-сторінці (тобто в нікуди), коли заважає гучна музика, можна викликати поліцію. І показати поліцейським, які чомусь вірять в те, що до 22-ї години можна все, ухвалу № 3166 Львівської міської ради від 28.01.2010 «Про затвердження Правил дотримання тиші у громадських місцях на території м. Львова» і статтю 182 Кодексу про адміністративні правопорушення (де згадуються «інші нормативно-правові акти»). Так, це доволі спірна ситуація, але тоді у відпочивальників є вибір: перейти в інше, більш безлюдне місце чи поділитися з поліцією своїми персональними даними, подихати в трубочку. А в «мудрих львів’ян» вибір ще простіший: викликати поліцію (ніхто ж не закликає затримувати порушника, особливо після поножовщини в трамваї), або зробити «народне толк-шоу» гучніше і підтакувати телевізору.

А коні не винні…