Налякані петардою коні у центрі Львова важко травмували 15-річну дівчину

У дівчини відкритий перелом ноги, її доставили у лікарню

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 19:37101610

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Налякані петардою коні у центрі Львова важко травмували 15-річну дівчину
фото Ігоря Зінкевича
Коні вибігли на тротуар на проспекті Свободи та знесли лавку

У суботу ввечері, 2 листопада, на проспекті Свободи налякані вибухом петарди коні винесли прогулянкову туристичну карету на пішохідну частину проспекту і знесли лавку, де сиділа 15-річна дівчинка. Як повідомила ZAXID.NET речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій, за попередніми даними, постраждали двоє людей.

Фото Ігоря Зінкевича

Інцидент трапився приблизно о 18:30. Очевидці повідомили поліцейським, що хтось з перехожих запустив салюти чи петарди та сполохав коней, які були впряжені у прогулянкову карету. Коні вибігли на тротуар та знесли лавку.

За попередніми даними патрульних, унаслідок інциденту постраждали двоє людей. Зокрема, у 15-річної дівчини, що сиділа на лавці, відкритий перелом ноги і її доставили у лікарню. Другий постраждалий, ймовірно, є фірманом карети.

За даними депутата ЛМР Ігоря Зінкевича, на місце викликали ветеринара, який має оглянути коня, що постраждав, також на місці є представники ДСНС.

За даними ZAXID.NET, карета із кіньми належить «Каретному двору», власницею якого є львів'янка Валентина Банас, яку у ЗМІ представляють як реконструкторку. Вона відмовилась спілкуватись з нами про цей інцидент.

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