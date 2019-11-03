Ветеринари усипили 6-річну кобилу після нещасного випадку у центрі Львова

В результаті нещасного випадку, спровокованого запуском фейєрверку, 15-річна дівчинка отримала відкритий перелом лівої гомілка, а одна з кобил переламала собі обидві передні ноги

У Львові усипили кобилу, яка ввечері 2 листопада вибігла на пішохідну частину проспекту Свободи та знесла лавку, на якій сиділа 15-річна дівчинка. Як розповіла ZAXID.NET власниця «Каретного двору» Валентина Банас, у кобили були переламані обидві передні ноги, тому шансів її врятувати не було.

За словами Валентини Банас, іноземці запускали фейєрверки на проспекті Свободи, кучер робив їм зауваження, але вони його не слухали. Пара коней, запряжених у туристичну карету, сполохались та почали бігти по пішохідній частині проспекту – у напрямку т.з. «стометрівки», де у той момент гуляли десятки людей. Щоб уникнути значних жертв, кучеру вдалося розвернути наляканих коней вбік і вони врізались у лавку, де сидяла 15-річна дівчинка з Турки. В результаті дівчинка отримала відкритий перелом лівої гомілка, а одна з кобил переламала собі обидві передні ноги.

Дівчинку відразу ж госпіталізували у дитячу лікарню ОХМАТДИТ, власниця туристичної карети запевнила ZAXID.NET, що буде допомагати із лікуванням постраждалої.

Важко травмовану 6-річну кобилу Фауну ветеринарам довелося приспати.

«Ми сконтактувались з нашим ветеринаром, кобилі ввели знеболювальне, кучер лежав їй на голові, щоб не дати встати. Її треба було знерухомити. У неї були поламані дві передні ноги. Якщо б була зламана одна, на трьох її ще б могла було якось фіксувати, а тут дві ноги, оскольчасті переломи. Там вся нога розбита, шансів ніяких. Ми її привезли на конюшню, щоб оглянув ветеринар, і зробили евтаназію, щоб вона не мучилась», – розповіла ZAXID.NET власниця «Каретного двору» Валентина Банас.

За її словами, кобилі було шість років, вона знімалась у фільмах та брала участь у фестивалях.

На сторінці «Каретного двору» опублікували фото Фауни за життя

Наразі цією справою займаються слідчі. Як розповіла ZAXID.NET речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, троє чоловіків та одна жінка запускали салюти, звуки яких сполохали коней. Поліцейські наразі намагаються їх розшукати, за попередніми даними, вони іноземці. Нагадаємо, що з літа 2014 року у Львові діє пряма заборона на використання салютів на фейєрверків, але вона часто порушується.

Депутат ЛМР Ігор Зінкевич опублікував відео з камери спостереження, яка зафіксувала фейєрверк на площі перед пам'ятником Шевченкові, що став причиною нещасного випадку.