Травмована наляканими кіньми 15-річна дівчинка ледь не втратила ногу

Медики наразі уникають довгострокових прогнозів, але сподіваються, що їм вдасться врятувати ногу 15-річній дівчинці

Станом на ранок понеділка стан 15-річної дівчинки, яка у суботу ввечері, через інцидент з наляканими конями отримала важкий перелом лівої ноги, задовільний. Однак ризик виникнення різноманітних ускладнень ще зберігається, повідомили ZAXID.NET львівські медики.

Травмовану дівчинку оперували в Львівській обласній дитячій лікарні ОХМАТДИТ з залученням судинних хірургів Львівської обласної клінічної лікарні. До лікарні її госпіталізували з діагнозом: відкритий перелом великої гомілкової кістки, забійно-рвана рана м’яких тканин лівої гомілки та стегна, кровотеча, постравматичний тромбоз підколінної артерії, гостра ішемія лівої нижньої кінцівки. Іншими словами, у пацієнтки була загроза втрати трамованої ноги.

«Дитину терміново прооперували. На лівій нозі не було пульсації, була ушкоджена підколінна артерія, виникла кровотеча. Загроза втрати ноги була дуже велика, знаєте, як уламки кісток «рубають» артерії? Наразі стан дівчини стабільний, загрози для життя нема», – повідомила ZAXID.NET в.о. директора ОХМАТДИТу Олександра Бурда.

До складу операційної бригади, яка рятувала дівчину, увійшли восьмеро медиків – судинні хірурги Тарас Трутяк, Юрій Хоркавий, травматолог Володимир Рижковський, дитячі хірурги Андрій Дрочак, Богдан Магльований, анестезіологи Галина Кішко-Гак, Оксана Ставрицька та Тарас Гуз.

«Операція була багатоетапна. Судинний етап тривав біля двох годин. Нижче коліна у пацієнтки був відсутній кровотік. Нам вдалося розкрити підколінну артерію, ліквідувати перешкоду, яка заважала кровотоку і відновити його. Після операції ми ще дві години спостерігали за пацієнткою, а тоді зробили ревізію судин лівої ноги. Кровотік на травмованій нозі був задовільний», – каже судинний хірург Роман Трутяк.

Ніхто з лікарів станом на сьогодні не дає прогнозів на майбутнє, оскільки є значний ризик виникнення різноманітних ускладнень. Утім, медики роблять все для того, аби усі ризики звести до мінімуму.

Нагадаємо, нещасний випадок стався у суботу ввечері на проспекті Свободи у Львові. Налякані вибухами фейєрверків коні винесли прогулянкову туристичну карету на пішохідну частину проспекту і знесли лавку, де сиділа 15-річна дівчинка з Турки. Її відразу ж госпіталізували в реанімацію ОХМАТДИТу, а одну з кобил, яка переламала собі обидві ноги, ветеринарам довелось приспати.