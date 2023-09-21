Вибух стався через те, що біля газопроводу проходили дорожні роботи

Поблизу румунського міста Келіменешті у повіті Вранча під час автодорожніх робіт вибухнув газопровід, унаслідок чого четверо людей загинули, ще п’ятеро зазнали поранень, пише Digi24.

Вибух пролунав близько 01:30 у ніч на 21 вересня під час нічних будівельних робіт: біля газопроводу відбувалося будівництво автостради. За попередніми даними, ківш екскаватора випадково зачепив трубу газопроводу, унаслідок чого постраждали працівники будівництва.

«О 01:30 пожежників викликали на місце вибуху, після якого виникла пожежа, на місці будівництва траси Молдови біля населеного пункту Келіменешті. Унаслідок інциденту п'ятеро людей дістали поранення, також ми знайшли чотири обгорілі трупи», – повідомили в повітовому інспектораті надзвичайних ситуацій.

Постраждалих доправили до місцевих лікарень. Пожежникам знадобилося близько трьох годин для ліквідації загоряння.