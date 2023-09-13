На території Румунії втретє знайшли уламки дронів, подібних до тих, які використовує Росія для нападів на портову інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Про цей інцидент Румунія повідомила НАТО. Водночас НАТО не має інформації, яка свідчила про будь-який навмисний напад РФ на територію союзників, повідомив у середу виконувач обов'язків представника альянсу Ділан Вайт.

«Посол Румунії поінформував союзників із НАТО про триваючі напади Росії на українську портову інфраструктуру поблизу Румунії на черговому засіданні Північноатлантичної ради в середу. Він поінформував союзників, що на території Румунії вже втретє виявляють фрагменти дронів, подібних до тих, які використовує Росія. Румунська влада зберігає пильність і проводить повне розслідування. НАТО не має інформації про будь-який навмисний напад Росії на територію союзників», – ідеться в коментарі Вайта, пише «Інтерфакс-Україна».

Водночас тимчасовий виконувач обов'язків представника альянсу зазначив, що НАТО солідарна зі своїм союзником Румунією. «На вихідних генеральний секретар розмовляв із президентом Йоганнісом, і ми продовжуємо стежити за ситуацією в тісному контакті з румунською владою», – додав він.

Раніше в середу Міноборони Румунії повідомило про знайдені уламки дронів на відстані 14 кілометрів від українського кордону і за 20 км від ізмаїльського порту.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, коментуючи знайдені на території країни уламки дронів, закликав не турбуватись, зазначивши, що жодної небезпеки немає, а на Румунію «ніхто не нападає». Він також стверджує, що на територію Румунії впали уламки дронів, які збили українські військові, і в них не було вибухівки.

Вперше про те, що на території Румунії впали російські дрони-камікадзе Shahed, стало відомо 4 вересня. Пізніше румунські журналісти поїхали на місце інциденту і показали, що на місці падіння дронів вигоріли дерева і зникла зелена рослинність.

9 вересня стало відомо про те, що на території Румунії знайшли уламки ще одного дрона. Після цього МЗС Румунії викликало до себе тимчасового повіреного у справах Росії.